Ecuador cambia todo: así funciona el nuevo sistema de visas que debes usar sí o sí.

La Cancillería anunció un cambio estructural en la gestión migratoria al activar el sistema eVISAS, que transforma por completo los trámites de visas para Ecuador.

De esta manera, el país adopta un esquema plenamente digital que transforma la forma en que los ciudadanos extranjeros solicitan visas electrónicas para Ecuador, con el objetivo de agilizar procesos y fortalecer la seguridad administrativa.

Visas para Ecuador: cómo opera el sistema eVISAS

La institución explicó que todos los usuarios que necesiten realizar trámites migratorios deben ingresar al portal oficial de Servicios Digitales para realizar sus solicitudes desde cualquier parte del mundo. Para ello, comunicó que el acceso estará disponible únicamente a través del sitio oficial: https://serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec/

El Ministerio confirmó que todos los procesos vinculados a visas para Ecuador y trámites consulares serán gestionados de forma exclusiva mediante el Centro de Servicios Digitales (Cesdi). Esta integración permitirá reducir tiempos de espera, eliminar trámites presenciales y ofrecer una plataforma segura con validaciones automáticas.

Además, detalló que los procedimientos ingresados antes del 26 de noviembre de 2025 se resolverán en un máximo de 30 días, con la finalidad de mantener la continuidad del servicio durante la transición tecnológica.

Excepciones: trámites que seguirán presenciales

La Cancillería de Ecuador aclaró que las visas de protección internacional quedan exceptuadas de esta migración digital, ya que requieren una atención especializada. Por lo tanto, este tipo de procesos continuará en modalidad presencial en las direcciones zonales, siguiendo el procedimiento vigente.

La autoridad destacó que esta excepción busca asegurar un enfoque humanitario que garantice acompañamiento adecuado para personas en situación de vulnerabilidad o movilidad humana compleja.

Objetivos de la digitalización

El Ministerio de Relaciones Exteriores resaltó que la adopción del sistema eVISAS impulsa la modernización consular, eleva la eficiencia administrativa y mejora la atención ciudadana. También enfatizó que la digitalización fortalece la seguridad documental y optimiza los tiempos de gestión para usuarios dentro y fuera del país.

Finalmente, la entidad aseguró que esta transformación se alinea con la estrategia nacional de innovación, que busca servicios públicos más ágiles, transparentes y accesibles.