COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Sociedad

Ecuador cambia todo: así funciona el nuevo sistema de visas que debes usar sí o sí

La Cancillería de Ecuador activó el sistema eVISAS desde el 26 de noviembre de 2025, lo que obliga a todos los usuarios a gestionar sus trámites migratorios únicamente en línea.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Ecuador cambia todo: así funciona el nuevo sistema de visas que debes usar sí o sí.
Todos los trámites de visas se gestionarán por eVISAS. Consulta cómo acceder y qué procesos se mantienen presenciales.
Ecuador cambia todo: así funciona el nuevo sistema de visas que debes usar sí o sí.
Todos los trámites de visas se gestionarán por eVISAS. Consulta cómo acceder y qué procesos se mantienen presenciales.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Cancillería anunció un cambio estructural en la gestión migratoria al activar el sistema eVISAS, que transforma por completo los trámites de visas para Ecuador.

De esta manera, el país adopta un esquema plenamente digital que transforma la forma en que los ciudadanos extranjeros solicitan visas electrónicas para Ecuador, con el objetivo de agilizar procesos y fortalecer la seguridad administrativa.

Visas para Ecuador: cómo opera el sistema eVISAS

La institución explicó que todos los usuarios que necesiten realizar trámites migratorios deben ingresar al portal oficial de Servicios Digitales para realizar sus solicitudes desde cualquier parte del mundo. Para ello, comunicó que el acceso estará disponible únicamente a través del sitio oficial: https://serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec/

El Ministerio confirmó que todos los procesos vinculados a visas para Ecuador y trámites consulares serán gestionados de forma exclusiva mediante el Centro de Servicios Digitales (Cesdi). Esta integración permitirá reducir tiempos de espera, eliminar trámites presenciales y ofrecer una plataforma segura con validaciones automáticas.

Además, detalló que los procedimientos ingresados antes del 26 de noviembre de 2025 se resolverán en un máximo de 30 días, con la finalidad de mantener la continuidad del servicio durante la transición tecnológica.

Excepciones: trámites que seguirán presenciales

La Cancillería de Ecuador aclaró que las visas de protección internacional quedan exceptuadas de esta migración digital, ya que requieren una atención especializada. Por lo tanto, este tipo de procesos continuará en modalidad presencial en las direcciones zonales, siguiendo el procedimiento vigente.

La autoridad destacó que esta excepción busca asegurar un enfoque humanitario que garantice acompañamiento adecuado para personas en situación de vulnerabilidad o movilidad humana compleja.

Estos son los países que no piden visa a los ecuatorianos: Cancillería confirma listado oficial

Objetivos de la digitalización

El Ministerio de Relaciones Exteriores resaltó que la adopción del sistema eVISAS impulsa la modernización consular, eleva la eficiencia administrativa y mejora la atención ciudadana. También enfatizó que la digitalización fortalece la seguridad documental y optimiza los tiempos de gestión para usuarios dentro y fuera del país.

Finalmente, la entidad aseguró que esta transformación se alinea con la estrategia nacional de innovación, que busca servicios públicos más ágiles, transparentes y accesibles.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Concurso para Fiscal General se atrasa: Carlos Alarcón seguirá al frente al menos hasta junio del 2026

Ecuador cambia todo: así funciona el nuevo sistema de visas que debes usar sí o sí

Venezuela pide apoyo a la OPEP para frenar la “agresión” de Estados Unidos y alerta riesgo energético mundial

Emma Guerrero evita hablar de su divorcio y prioriza el bienestar familiar en medio del proceso legal

Una mujer murió ahogada mientras disfrutaba en la playa de Jaramijó, provincia de Manabí

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Concurso para Fiscal General se atrasa: Carlos Alarcón seguirá al frente al menos hasta junio del 2026

Ecuador cambia todo: así funciona el nuevo sistema de visas que debes usar sí o sí

Venezuela pide apoyo a la OPEP para frenar la “agresión” de Estados Unidos y alerta riesgo energético mundial

Emma Guerrero evita hablar de su divorcio y prioriza el bienestar familiar en medio del proceso legal

Una mujer murió ahogada mientras disfrutaba en la playa de Jaramijó, provincia de Manabí

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Concurso para Fiscal General se atrasa: Carlos Alarcón seguirá al frente al menos hasta junio del 2026

Venezuela pide apoyo a la OPEP para frenar la “agresión” de Estados Unidos y alerta riesgo energético mundial

Emma Guerrero evita hablar de su divorcio y prioriza el bienestar familiar en medio del proceso legal

Una mujer murió ahogada mientras disfrutaba en la playa de Jaramijó, provincia de Manabí

Un joven fue asesinado mientras ayudaba con los arreglos fúnebres de otra víctima de un atentado, el hecho ocurrió en Pasaje, El Oro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO