Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Negocios

Ecuador participa en un diálogo sobre el cacao, jornada organizada por CAF que busca invertir USD 8.500 millones en el sector

Ecuador fue parte de un diálogo intercontinental en Bogotá, organizado por CAF y Acumen, enfocado en la cadena de valor del cacao global. El encuentro, que reunió a actores de África y América Latina, la meta es definir el desarrollo sostenible a 2040.
3 minutos de lectura
Ecuador participa en un diálogo sobre el cacao, jornada organizada por CAF que busca invertir USD 8.500 millones en el sector. (CAF)
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

La ciudad de Bogotá fue sede de un significativo encuentro internacional convocado por el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) en colaboración con Acumen. El diálogo reunió a productores, emprendedores e inversionistas de dos continentes clave –África y América Latina– con el propósito común de analizar cómo convertir el cacao en un motor de desarrollo sostenible. La participación de Ecuador en esta cumbre subraya la importancia del país en la producción y exportación de este commodity a nivel global.

El evento se centró en datos que invitan a la reflexión profunda sobre la inequidad estructural del sector. Uno de los puntos más debatidos fue el hecho de que solo el 8% del valor final que alcanza el chocolate llega a los pequeños productores. Este desequilibrio fue el punto de partida para que los participantes, provenientes de países como Ghana, Nigeria, Costa de Marfil y, por el lado latinoamericano, Ecuador, Colombia, Perú y Belice, se comprometieran a construir juntos la cadena de valor del cacao del futuro, priorizando la prosperidad y la sostenibilidad.

CAF destinará USD 8.500 millones para el sector agrícola

Para asegurar que la visión de transformación sea viable, CAF anunció un ambicioso plan de financiamiento. Hiroshi Wago, director de Alianzas Globales de CAF, subrayó que la estrategia agrícola de la institución busca invertir USD 8.500 millones hasta el año 2030 en proyectos agrícolas en la región. Esta inversión es fundamental, ya que está diseñada para aumentar la participación del sector privado en inversiones de impacto, lo que inyectaría capital fresco y especializado en la mejora de la cadena de valor del cacao.

La intención de CAF es utilizar estos recursos no solo para financiar grandes proyectos, sino para apoyar directamente las iniciativas que demuestren un compromiso con la equidad y la innovación. El hecho de que Ecuador sea parte de los países beneficiados por esta estrategia agrícola es una excelente noticia para sus productores, quienes podrán acceder a nuevas fuentes de capital y tecnología para modernizar sus plantaciones y procesos de post-cosecha, lo que es crucial para un producto que, como el cacao, demanda altos estándares de calidad.

El rol de Ecuador y la cooperación triangular

Ecuador asistió al diálogo con el objetivo de compartir sus experiencias y aprender de otros grandes productores. Wago resaltó la importancia de la cooperación triangular que se impulsa entre actores de África, América Latina y Estados Unidos. Este modelo de colaboración multinacional brinda una oportunidad única para que Ecuador pueda aprender a enfrentar retos comunes alrededor del cacao, tales como plagas, adaptación al cambio climático y la lucha contra la informalidad en la cadena de valor del cacao.

Desde la perspectiva del emprendimiento social, Yasmina Zaidman, Directora de Desarrollo y Alianzas de Acumen, destacó la importancia de estas alianzas para la innovación. Su visión se centra en potenciar las empresas sociales y en superar los desafíos logísticos y financieros que históricamente han limitado las oportunidades de los pequeños productores. La meta compartida es identificar una visión para el cacao hacia 2040, asegurando que el futuro del sector sea más justo y sostenible para todas las naciones productoras.

