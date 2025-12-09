COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Gobierno

¿Cómo se está preparando Ecuador para la temporada invernal de 2026? Esto dice la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

Ecuador refuerza su estrategia preventiva y logística ante la temporada invernal 2026, con recursos, albergues y financiamiento listos para responder a emergencias.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
¿Cómo se prepara Ecuador para la temporada invernal 2026? Esto dice la SNGR.
Como parte de su planificación, el Gobierno destinó USD 3 millones para enfrentar la temporada invernal del próximo año. Foto: API.
¿Cómo se prepara Ecuador para la temporada invernal 2026? Esto dice la SNGR.
Como parte de su planificación, el Gobierno destinó USD 3 millones para enfrentar la temporada invernal del próximo año. Foto: API.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Ecuador viene fortaleciendo su planificación para reducir los efectos previstos durante la temporada invernal 2026.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) explicó que mantiene recursos estratégicos y que definió el presupuesto para el próximo año, en función de las necesidades detectadas en territorio. La institución destacó que esta preparación mejora la capacidad operativa en zonas vulnerables.

Asimismo, la SNGR confirmó que cuenta con un stock de Asistencia Humanitaria valorado en USD 4,5 millones. Los insumos incluyen kits de primera respuesta, alimentación complementaria, kits de dormir, higiene, limpieza, vajilla y kits complementarios de volcán. Esta distribución estratégica acelera la respuesta en provincias con mayor probabilidad de afectación.

Presupuesto asignado para enfrentar la temporada invernal 2026

La institución detalló que dispone de recursos para alojamientos temporales, que abarcan kits de alojamiento, de albergue, de cocina y bienes individuales como carpas, duchas y biombos. En coordinación con los gobiernos locales, se identificaron 2.877 terrenos e infraestructuras que pueden activarse como albergues cuando se registre una emergencia.

Como parte de su planificación, el Gobierno destinó USD 3 millones para enfrentar la temporada invernal del próximo año. Según la SNGR, este financiamiento fortalece las labores de prevención, respuesta y sostenibilidad operativa en comunidades expuestas. La hoja de ruta también contempla acciones para mejorar la preparación comunitaria y actualizar los protocolos de actuación frente a emergencias climáticas.

Ecuador impulsa cooperación internacional ante eventos climáticos

Por otro lado, el Gobierno nacional mantiene un trabajo permanente con organismos internacionales para ampliar líneas de crédito contingente destinadas a apoyar la respuesta ante eventos climáticos severos. Estos mecanismos respaldan acciones de recuperación temprana, asistencia humanitaria, fortalecimiento institucional, infraestructura crítica y sistemas de alerta, asegura la SNGR.

Además, la Secretaría señaló que estas herramientas financieras fortalecen la gestión a largo plazo. La entidad indicó que esta estrategia aumenta la capacidad del país para enfrentar eventualidades climáticas de mayor intensidad, con una planificación que prioriza a la población más vulnerable.

Una estrategia anticipada para reducir riesgos en 2026

Las autoridades reiteraron que “la reducción del riesgo y la protección de la ciudadanía siguen siendo prioridades nacionales”. La planificación adelantada representa un pilar para minimizar los impactos previstos de la temporada invernal 2026. La SNGR resaltó que esta organización integral marca un precedente para una respuesta más rápida y efectiva durante el próximo periodo invernal.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque armado dentro de discoteca de Santa Elena dejó una mujer asesinada y a otra herida

La influencer Josh Paredes, participante de MasterChef Ecuador, se compromete en matrimonio

¿Cómo se está preparando Ecuador para la temporada invernal de 2026? Esto dice la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

Ronald Araujo viaja a Israel por motivos de salud mental con permiso del FC Barcelona

Policía investiga robo a domicilio y amenazas en el recinto San Pedro de Laurel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque armado dentro de discoteca de Santa Elena dejó una mujer asesinada y a otra herida

La influencer Josh Paredes, participante de MasterChef Ecuador, se compromete en matrimonio

¿Cómo se está preparando Ecuador para la temporada invernal de 2026? Esto dice la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

Ronald Araujo viaja a Israel por motivos de salud mental con permiso del FC Barcelona

Policía investiga robo a domicilio y amenazas en el recinto San Pedro de Laurel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque armado dentro de discoteca de Santa Elena dejó una mujer asesinada y a otra herida

La influencer Josh Paredes, participante de MasterChef Ecuador, se compromete en matrimonio

Ronald Araujo viaja a Israel por motivos de salud mental con permiso del FC Barcelona

Policía investiga robo a domicilio y amenazas en el recinto San Pedro de Laurel

La ecuatoriana Kenia Bonilla ganó el Miss International Trans 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO