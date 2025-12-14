Ecuador prohíbe por cinco años la exportación de semillas de tagua para proteger especie vulnerable

El Comité de Comercio Exterior (Comex) resolvió prohibir por cinco años la exportación de semillas de tagua, en todo régimen, en Ecuador, con el objetivo de evitar la fuga de material genético, conservar una especie vulnerable y proteger los medios de vida vinculados a esta actividad.

La medida se adoptó mediante la Resolución 016-2025, que establece la prohibición temporal de exportación de semillas o pepas de tagua en estado bruto, independientemente del régimen aduanero utilizado. La decisión fue coordinada entre el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y el Ministerio de Ambiente y Energía, como parte de una estrategia de control y conservación de recursos naturales estratégicos.

Según información oficial, la tagua pertenece al género Phytelephas sp. y es una especie endémica del Litoral ecuatoriano, catalogada como vulnerable. Su aprovechamiento sostenible se considera clave para la conservación de los ecosistemas donde se desarrolla y para la estabilidad económica de comunidades que dependen de su recolección y transformación.

La resolución responde a una alerta emitida por la asociación de tagüeros de la Costa, que advirtió sobre el incremento de la exportación de semillas sin valor agregado. Esta práctica, de acuerdo con las autoridades, representa un riesgo para la sostenibilidad de la cadena productiva nacional y para la continuidad de una actividad ancestral vinculada a la artesanía ecuatoriana.

Control y ordenamiento del comercio

Ante este escenario, el Ministerio de Ambiente y Energía inició el proceso para la creación de una subpartida arancelaria específica para las semillas de tagua del género Phytelephas sp.. Este instrumento permitirá mejorar los mecanismos de control, diferenciar el comercio de materia prima y ordenar las exportaciones de productos transformados.

La prohibición busca priorizar el aprovechamiento responsable del recurso, desincentivar la extracción indiscriminada y evitar la salida del país de material genético sin procesamiento. Además, apunta a fortalecer la trazabilidad y la regulación del comercio exterior asociado a esta especie.

De acuerdo con el Ministerio de Producción, la medida se enmarca en los principios de soberanía sobre los recursos naturales y precaución ambiental, establecidos en la normativa ecuatoriana, y refuerza la política pública orientada a la conservación del patrimonio genético nacional.

Impulso a la industria artesanal

Las autoridades señalaron que la restricción a la exportación de semillas en estado bruto permitirá incentivar la transformación local con valor agregado, promoviendo el encadenamiento productivo nacional y el desarrollo de la industria artesanal ecuatoriana, reconocida por la elaboración de botones, piezas decorativas y otros productos sostenibles.

Asimismo, se espera que la prohibición contribuya a fortalecer los procesos de regeneración natural de la tagua, garantizando la disponibilidad del recurso a largo plazo y la estabilidad económica de cientos de artesanos y recolectores que dependen directamente de esta actividad.

Con esta resolución, el Gobierno ecuatoriano busca equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo productivo, asegurando que la explotación de la tagua se mantenga dentro de parámetros sostenibles y alineados con la protección de una especie considerada símbolo de la biodiversidad del país.