Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Gobierno

Ecuador refuerza controles sanitarios tras alerta internacional por peste porcina africana

Ecuador activa medidas inmediatas en aeropuertos y fronteras para impedir el ingreso de la peste porcina africana, luego de la confirmación de nuevos casos en España.
Ecuador refuerza controles por alerta internacional de peste porcina africana.
La activación de medidas en Ecuador surge después de que el Ministerio de Agricultura de España confirmara dos casos tras 31 años sin registrar la enfermedad. Foto: Freepik.
Ecuador refuerza controles por alerta internacional de peste porcina africana.
La activación de medidas en Ecuador surge después de que el Ministerio de Agricultura de España confirmara dos casos tras 31 años sin registrar la enfermedad. Foto: Freepik.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Ecuador intensifica controles sanitarios en aeropuertos y puntos fronterizos, luego de que autoridades españolas confirmaran nuevos casos de peste porcina africana (PPA). La Agencia Agrocalidad indicó que el país incrementa acciones de vigilancia con el objetivo de proteger la producción porcina y evitar riesgos para el territorio nacional. Estas medidas buscan bloquear cualquier intento de ingreso del virus que afecta al sector pecuario.

El Gobierno nacional fortalece procesos de inspección a pasajeros, equipajes y cargas provenientes de Europa, especialmente de regiones con alerta sanitaria. La institución explicó que la crisis internacional mantiene en tensión a la industria porcina y obliga al país a actuar con rapidez y total prevención.

Ecuador intensifica acciones de control

La PPA se mantiene como una enfermedad viral altamente contagiosa que golpea a cerdos domésticos y silvestres. Aunque no representa un peligro para los humanos, genera pérdidas económicas significativas por su rápida dispersión y su impacto directo en planteles porcinos. Agrocalidad recordó que cada minuto de vigilancia resulta crucial para sostener la estabilidad del sector.

Las autoridades aplican protocolos estrictos que incluyen decomisos y destrucción inmediata de productos de origen porcino o material biológico prohibido. Todo proceso se documenta para garantizar transparencia y permitir una trazabilidad completa ante cualquier evento sanitario que amenace al país.

Peste porcina africana: Europa en alerta

La activación de medidas en Ecuador surge después de que el Ministerio de Agricultura de España confirmara dos casos tras 31 años sin registrar la enfermedad. La noticia generó preocupación en mercados agropecuarios debido a la relevancia internacional de España como productor y exportador de carne de cerdo.

Desde 2014, diversas naciones de la Unión Europea notifican brotes recurrentes en jabalíes y explotaciones porcinas. Entre los países más afectados se encuentran Alemania, Italia, Rumania, Polonia, Estonia y Suecia, lo que evidencia una propagación sostenida del virus.

Industria porcina ecuatoriana mantiene vigilancia

Agrocalidad y los gremios porcicultores reafirmaron su compromiso con la defensa de la sanidad animal. Las organizaciones remarcan la importancia de la cooperación ciudadana, ya que cualquier incumplimiento de las normas de viaje incrementa el peligro de entrada del virus al país. La institución instó a los viajeros a no transportar productos de origen animal que puedan comprometer la seguridad alimentaria.

El sector porcícola considera que esta alerta exige unidad entre autoridades, industria y ciudadanos. La colaboración permitirá mantener la sostenibilidad de la producción nacional y asegurar que Ecuador preserve estándares de bioseguridad acordes con los lineamientos internacionales.

