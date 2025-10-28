Ecuador registra 7.439 asesinatos en 2025. Es el año más violento con un total de 77 masacres

Con corte al lunes 27 de octubre de 2025, Ecuador acumulaba 7.439 asesinatos, consolidándose así, el 2025, como el año más violento en la historia del país. Hasta dicha fecha se habían registrado un total de 411 víctimas fatales producto de 77 masacres registradas en diferentes provincias. Según la Policía, grupos delictivos como Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones, mantienen una disputa por territorios y economías criminales.

Entre el 1 de enero y el lunes 27 de octubre de 2025 se registraron un total de 77 masacres de las cuales 34 se registraron en la provincia del Guayas. Manabí ocupa el segundo lugar con 15 casos. El último se registró el sábado 25 de octubre en la comunidad El Cerrito, del cantón Rocafuerte. Allí ocho personas sucumbieron ante las balas y una resultó gravemente herida. La mayoría de las masacres se han dado en provincias de la costa.

Asesinatos no paran en el Ecuador

Le siguen Los Ríos, Santo Domingo y El Oro. A decir de la Policía, diferentes localidades de la costa ecuatoriana son claves para el narcotráfico, minería ilegal, secuestros y extorsiones. Esto se debe a una fragmentación de bandas, aparición de nuevos grupos y lucha por control de rutas de drogas, armas y otros delitos. La masacre con mayor número de víctimas se registró en Guayaquil con un total de 22 víctimas.

En Socio Vivienda, noroeste de esta ciudad, dicho ataque desplazó forzosamente a más de 250 personas a inicios de año. En julio, una balacera en un bar de El Empalme causó 17 muertos. Ese mismo mes, un asalto en una vivienda de Playas resultó en doce víctimas. Manabí suma 15 masacres. En Manta, un ataque en un hostal mató a cinco personas, incluyendo dos jugadores de fútbol. En junio, en El Carmen, un tiroteo en una gallera dejó once fallecidos en el momento y uno más dos días después en un hospital.

Zonas controladas por bandas delictivas

Otros casos en Manabí incluyen el asesinato de alias “Mexicano”, cabecilla de Los Lobos, acribillado junto a su esposa y dos custodios. También se registró el hallazgo de cinco cadáveres en una comunidad de Puerto López. Esmeraldas reporta dos masacres, en disputa por zonas controladas por Los Tiguerones. Los ataques ocurren sin distinción entre objetivos y víctimas colaterales, indicó el experto en seguridad Kléber Carrión, exagente de Inteligencia.

Carrión, en entrevista con Ecuavisa, sostuvo que el aumento de muertes ha ganado territorio tras la recaptura de José Adolfo Macías, alias “Fito”, y su extradición a Estados Unidos. Buscan dominar puntos de Los Choneros y expandirse. Renato Rivera, experto en crimen organizado, cita, a la misma fuente, la fragmentación de bandas como causa principal del aumento de violencia.

Manabí registra más de mil muertes este año

En un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, proyecta que 2025 cerrará con una tasa de 50 asesinatos por 100 mil habitantes. El informe destaca disputas por narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, extorsiones y secuestros. Las provincias afectadas son rutas estratégicas para estos delitos. Datos de la Policía Nacional confirman la concentración en zonas costeras.

La noche del lunes 27 de octubre del 2025 en la provincia de Manabí se registraron siete muertes violentas en menos de dos horas. Tras el ataque armado a un billar murieron cuatro personas. En Manta, dos hombres fueron asesinados en diferentes sectores mientras que en la parroquia San Pablo de Portoviejo se sumó un caso más. Con corte al lunes 27 de octubre, Manabí registraba 1.039 muertes violentas en lo que va del 2025, según la Policía. (17)