Ecuador ingresa a la lista de países en riesgo extremo: ¿qué significa?

Ecuador experimenta un incremento acelerado de violencia criminal durante 2025, según un informe de ACLED, organización conocida como Armed Conflict Location & Event Data Project (Proyecto de datos de ubicación y eventos de conflictos armados).

El documento advierte que el país encara un panorama complejo para 2026 si no consolida el control estatal. Además, ACLED estima que Ecuador terminará el año con la tasa de homicidios más alta de América Latina, cifra que mantiene por tercer período consecutivo.

Bandas criminales y disputa por economías ilícitas

El Índice de Conflictos y Violencia Política 2025 ubica a Ecuador entre los seis países más peligrosos del planeta, detrás de naciones en guerra abierta.

El estudio refleja un ascenso de 36 posiciones respecto a 2024 y destaca un deterioro acelerado de la seguridad interna.

Analistas señalan un avance sostenido de grupos criminales en zonas urbanas, rurales y portuarias. La comunidad internacional observa con preocupación este cambio.

La investigación de ACLED subraya que organizaciones como Los Choneros y Los Lobos impulsan la actual escalada violenta. Estas estructuras compiten por narcotráfico, extorsión y minería ilegal, actividades que generan choques constantes en múltiples provincias. Especialistas explican que la fragmentación de pandillas tras la caída de líderes abrió espacio a facciones más agresivas. Esto aumentó los enfrentamientos y fortaleció la disputa por territorios estratégicos.

El reporte destaca que Ecuador adquirió un rol clave como plataforma del narcotráfico regional, lo que intensificó la presencia de grupos transnacionales. La presión del crimen organizado afecta corredores logísticos, puertos y zonas fronterizas.

Los homicidios se elevan con rapidez y los ataques armados crecen en espacios urbanos densamente poblados. Las autoridades reconocen dificultades para frenar estas operaciones.

Palestine, Mexico & Ukraine are the most dangerous places in the world — yet conditions keep shifting. Palestine is now the third-most-deadly place, Syria’s deaths rose sharply, and gang violence reshaped dynamics in Haiti & Ecuador. 2025 Conflict Index: https://t.co/v93ntLj9MZ pic.twitter.com/zfTra0ET6J — ACLED (@ACLEDINFO) December 11, 2025

Riesgos crecientes para Ecuador en 2026

ACLED advierte que, pese a medidas como la declaración del conflicto armado interno, la violencia continúa sin señales de descenso. El organismo documenta desplazamientos internos y un aumento significativo de la emigración. Comunidades y líderes barriales denuncian una presión constante de grupos delictivos. Organizaciones civiles reclaman mayor intervención estatal en zonas con presencia de pandillas.

El organismo internacional incluyó a Ecuador dentro de su Lista de Seguimiento de Conflictos 2026, donde identifica a los territorios con mayor probabilidad de enfrentar escaladas políticas, humanitarias o criminales. Analistas citados en el informe señalan: “Si no existe una presencia sólida del Estado, el deterioro continuará”.

El control de cárceles y pasos fronterizos surge como uno de los desafíos más urgentes.

Factores externos influyen en el escenario nacional

Expertos aseguran que dinámicas regionales también afectan la seguridad de Ecuador.

Cambios en políticas antidrogas de Estados Unidos y ajustes estratégicos en países vecinos alteran rutas y presiones criminales.

Observadores internacionales destacan que cada modificación en la lucha contra el narcotráfico reconfigura el mapa delictivo regional. Esto impacta directamente la estabilidad ecuatoriana.

El informe recomienda fortalecer la inteligencia conjunta y la cooperación con países aliados. Especialistas consideran que solo una estrategia coordinada logrará contener la expansión de estructuras criminales.

Instituciones locales admiten que enfrentan una amenaza en crecimiento. ACLED monitorea de cerca el rumbo que tomará Ecuador durante el próximo año. (07)