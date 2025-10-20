Ecuador Sub 17 buscará este martes su primer triunfo ante Noruega en el Mundial Femenino

La Selección Femenina de Ecuador Sub 17 buscará un triunfo que la reactive en el Mundial Femenino Sub 17 cuando enfrente a Noruega este martes 21 de octubre de 2025, a las 14h00 (hora de Ecuador), en Rabat, Marruecos. Tras la derrota 3-0 ante Estados Unidos en su estreno, la Tri necesita puntos y respuestas en el campo para mantener posibilidades de clasificación.

Ecuador llega con la obligación de mejorar la producción ofensiva y fortalecer el orden defensivo. En el Grupo C, China y Estados Unidos lideran con tres puntos; Ecuador aún no suma y Noruega tampoco ha conseguido unidades. El contexto obliga a un planteamiento claro: buscar la iniciativa y reducir los espacios que aprovechan las rivales europeas.

El partido será transmitido en señal abierta por Teleamazonas y por las plataformas deportivas DSports y DGO.

Ecuador se alista con fuerza

Víctor Idrobo, entrenador de la selección femenina de Ecuador Sub 17, advirtió la calidad del rival pero mostró confianza en su plantilla. “Noruega es un equipo muy fuerte, quedó vicecampeón en la UEFA. Conocemos sus características y las enfrentamos en un amistoso en Turquía”, señaló. Idrobo añadió que su equipo intentará proponer juego y ser ofensivo sin renunciar a la solidez táctica.

El estratega de Ecuador enfatizó que el proceso es de largo plazo y que los partidos sirven para cimentar experiencia. “Recuerdo cuando perdimos 5-1 con Brasil en el Sudamericano y fue un golpe duro, pero supimos recuperarnos (ante Chile). Ahora debemos mantener la fortaleza mental y plasmar lo trabajado”, declaró.

La mediocampista de ‘La Tri’ Mary Guerra destacó la preparación del plantel y la motivación externa. “Cada una de nosotras está lista. Analizamos al rival y trabajamos para hacer nuestro fútbol. El apoyo de la familia nos impulsa”, sostuvo. Sus palabras buscan trasladar calma y concentración antes del desafío.

Una victoria ante Noruega reabriría la posibilidad de pelear la clasificación en el Grupo C y devolvería confianza al equipo ecuatoriano. Ecuador Sub 17 tiene en la ofensiva y el orden colectivo sus mejores herramientas para intentar el resultado que reactive su ilusión en Marruecos. El cuerpo técnico espera el apoyo de la afición ecuatoriana como impulso decisivo para alcanzar el resultado.