Ecuador sube en el ranking FIFA y se perfila en el bombo 3 para el sorteo del Mundial 2026

La FIFA actualizó su ranking de selecciones nacionales y Ecuador recibió una buena noticia en medio de su preparación para la Copa del Mundo 2026: escaló una posición y ahora ocupa el puesto 24 con 1.588,04 puntos. La ‘Tri’, dirigida por Sebastián Beccacece, se vio beneficiada por el empate ante Paraguay y, sobre todo, por la victoria histórica frente a Argentina en el cierre de las Eliminatorias.

El ascenso, aunque mínimo, no es un detalle menor. En la conformación de los grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, las 48 selecciones clasificadas serán distribuidas en bombos según su posición en este ranking. Actualmente, Ecuador se ubicaría en el bombo 3, pero los próximos amistosos podrían darle la oportunidad de avanzar y evitar enfrentamientos iniciales contra las grandes potencias que ocupan los primeros lugares.

El panorama global del ranking

La actualización también dejó un cambio de líder. Argentina, que reinaba en la cima desde abril de 2023, cayó al tercer lugar. España tomó la punta, seguida por Francia. Inglaterra se mantuvo en el cuarto puesto y Portugal entró en el Top 5, desplazando a Brasil, que bajó al sexto lugar.

En el ámbito sudamericano, Colombia escaló al puesto 13 y Uruguay se ubicó 15°, mientras que Ecuador sigue como la tercera fuerza de la región. Más atrás aparecen Paraguay (37°), Perú (48°), Venezuela (49°), Chile (57°) y Bolivia (77°).

Lo que viene para La ‘Tri’

De aquí a fin de año, Ecuador tendrá dos ventanas FIFA para sumar puntos. En octubre, enfrentará a Estados Unidos en Texas (10 de octubre) y a México en Guadalajara (14 de octubre). En noviembre, los rivales serán Canadá en Toronto (14) y Nueva Zelanda en New Jersey (18), donde se espera gran presencia de hinchas ecuatorianos.

Estos partidos amistosos no solo servirán para fortalecer la plantilla, sino también para seguir escalando posiciones en el ranking, con el objetivo de llegar al sorteo del Mundial en mejor ubicación.

El sorteo del Mundial

La cita será el 5 de diciembre de 2025 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington DC. Allí se definirán los 12 grupos de cuatro equipos cada uno. La ubicación de la ‘Tri’ en los bombos dependerá de lo que logre en las próximas fechas FIFA.

Con el boleto mundialista asegurado y un invicto de 11 partidos, Ecuador apunta a seguir creciendo. Cada punto en el ranking cuenta y podría marcar la diferencia para iniciar el Mundial con un camino más favorable.