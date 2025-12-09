Ecuador toca el cielo en Abu Dabi: Zero Lab by Uniandes coronado en la élite gastronómica mundial.

La bandera tricolor ha ondeado con una fuerza inédita en el corazón del Medio Oriente, marcando un capítulo dorado en la historia de la cocina nacional. En una jornada que quedará grabada en los anales de la diplomacia cultural y el arte culinario, Ecuador ha recibido en Abu Dabi el reconocimiento definitivo que lo catapulta a la cúspide de la gastronomía regional. El escenario no podía ser más imponente: el lujoso Emirates Palace Mandarin Oriental, un hotel de siete estrellas que sirvió de testigo para la entrega del trofeo de los World Culinary Awards al Laboratorio Gastronómico Zero Lab by Uniandes, distinguido como el ‘Mejor Fine Dining de Latinoamérica’.

Este galardón, que reposa ahora en manos ecuatorianas, fue entregado directamente al presidente de la República, Daniel Noboa, en una ceremonia cargada de simbolismo y excelencia. Los protagonistas de esta hazaña, los chefs quiteños Gallardo —padre e hijo—, fueron los encargados de materializar este triunfo, presentando el trofeo al Primer Mandatario en medio de un ambiente vibrante, aún resonante por la reciente adrenalina de la Fórmula 1 que sacudió a la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Este acto no solo representa un premio a un restaurante, sino la validación internacional de Ecuador como una potencia emergente capaz de competir y vencer en las ligas mayores del turismo gastronómico.

El Presidente de Ecuador recibió el galardón

La presencia del presidente Noboa en el evento subraya la importancia estratégica que el gobierno otorga a la cocina como motor de desarrollo y proyección internacional. Al recibir el reconocimiento, el Jefe de Estado expresó su profunda admiración por la riqueza culinaria del país y reafirmó su compromiso inquebrantable de promover los sabores nacionales en cada rincón del planeta. Para Ecuador, este premio es una llave maestra que abre vitrinas globales, demostrando que la vanguardia y la tradición pueden fusionarse para crear propuestas de alto impacto que seducen a los paladares más exigentes del mundo.

El camino hacia este reconocimiento fue una demostración de maestría y meticulosidad. Durante tres días de trabajo extenuante pero apasionado, los chefs Gallardo compartieron fogones con los cocineros del icónico hotel anfitrión. El resultado de esta colaboración fue una experiencia sensorial descrita por los asistentes como “onírica“. Los platos presentados fueron verdaderas obras de arte donde los ingredientes estrella de Ecuador brillaron con luz propia: camarones blancos de textura perfecta, el versátil plátano verde, atún fresco y el inconfundible mucílago de cacao fino de aroma. Estos elementos fueron transformados en una “pintura comestible” adornada con dorados y brillos, evocando la riqueza natural y cultural de la nación sudamericana.

Innovación gastronómica ecuatoriana

La estética de la presentación jugó un papel crucial en este éxito. Diseñada por Luis Felipe Fernández Salvador desde Casa Ecuador, la propuesta visual fusionó la geometría piramidal con la exuberancia de la naturaleza ecuatoriana y sutiles toques de la cultura árabe, creando un diálogo visual entre dos mundos. Cada detalle, cada forma y cada textura fueron perfeccionados durante horas de ensayo en las instalaciones del Zero Lab de la UNIANDES, hasta lograr la precisión de una pieza de museo. Este nivel de perfeccionismo es el que hoy permite que Ecuador sea reconocido no solo por la calidad de su materia prima, sino por la sofisticación de su técnica y su puesta en escena.

El impacto de este triunfo en Abu Dabi trasciende el momento de la premiación y proyecta un futuro prometedor para el 2026. Impulsados por el prestigio que otorga el sello de los World Culinary Awards, los chefs y embajadores de la cocina nacional ya preparan una ambiciosa agenda internacional. Se han confirmado presentaciones en metrópolis clave como Houston, Berlín, Milán, Nueva York y Dubái. Esta gira mundial tiene como objetivo llevar la narrativa gastronómica de Ecuador a nuevos auditorios, consolidando la presencia del país en el mapa culinario global y atrayendo la mirada de críticos, inversionistas y turistas hacia la mitad del mundo.

En definitiva, lo ocurrido en Emiratos Árabes Unidos es mucho más que la entrega de una estatuilla. Es la confirmación de que Ecuador ha encontrado en su gastronomía un lenguaje universal de excelencia. Con el respaldo de la academia, el talento de sus chefs y el apoyo gubernamental, el país no solo exporta productos, sino experiencias culturales de primer nivel, demostrando que su cocina tiene la altura y la calidad para ser considerada, sin lugar a dudas, la mejor de Latinoamérica.