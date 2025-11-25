Ecuador y Alemania fortalecen cooperación parlamentaria con agenda estratégica

En un encuentro que marca un nuevo impulso a la relación bilateral, los asambleístas del Grupo Parlamentario Ecuador–Alemania recibieron este martes 25 de noviembre, en la Asamblea Nacional de Quito, a la Misión Diplomática de Alemania, liderada por el embajador Jens Peter Lütkenherm, para fortalecer mecanismos de cooperación política y técnica entre ambas naciones.

El diálogo se llevó a cabo en la sede legislativa ecuatoriana y contó con la participación de los integrantes del grupo parlamentario y los representantes diplomáticos alemanes. Durante la sesión, Lütkenherm compartió detalles de su trayectoria en el servicio exterior y de su participación en procesos legislativos en su país en materia de seguridad. El embajador recordó que Alemania mantiene una tradición de cooperación con las naciones andinas, en especial con Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, enfocada en proyectos conjuntos y asesoría técnica.

Lütkenherm subrayó que los vínculos parlamentarios constituyen una base para la consolidación de relaciones entre los Estados y sus ciudadanos, al ser los legisladores quienes representan de forma directa a la sociedad. Según explicó, la interacción entre congresos genera puntos de encuentro más allá de la diplomacia formal y permite explorar acuerdos normativos, de desarrollo institucional y de intercambio académico. El embajador señaló que Ecuador “siempre ha sido uno de los países socios importantes en América del Sur”, tanto en términos estratégicos como económicos.

Cooperación parlamentaria como herramienta de trabajo

El presidente del Grupo Parlamentario Ecuador–Alemania, Xavier Ordóñez, destacó que la cooperación interparlamentaria permite institucionalizar conversaciones que trascienden coyunturas políticas y crean mecanismos de colaboración sostenibles. Afirmó que la creación del grupo responde a una relación bilateral consolidada y a la necesidad de establecer un canal estable de diálogo entre los dos países. Ordóñez planteó que este espacio permitirá abordar temas prioritarios para ambas naciones con enfoque técnico y resultados evaluables.

El legislador explicó que uno de los objetivos del grupo es articular procesos de diálogo con la Cancillería ecuatoriana. Asimismo, con la Embajada Alemana y organizaciones binacionales de comercio. Estas entidades, señaló, aportan conocimiento especializado que puede complementar los trabajos parlamentarios y contribuir a la toma de decisiones. Ordóñez sostuvo que la cooperación entre instituciones legislativas no solo genera intercambio político, sino también oportunidades de desarrollo en ámbitos económico y tecnológico.

Áreas prioritarias de la agenda bilateral

Durante el encuentro, Ordóñez presentó los ejes prioritarios definidos por el grupo parlamentario para el desarrollo de la cooperación. Entre ellos mencionó la cooperación económica y comercial, la inversión responsable y la innovación tecnológica. Además, del apoyo a empresas ecuatorianas que buscan acceder al mercado alemán. Señaló que la energía renovable formará parte de la agenda central debido a los procesos de transición energética. Estos estarán impulsados por Alemania y a las capacidades productivas de Ecuador en el sector.

El embajador Lütkenherm coincidió en que la experiencia alemana en seguridad, industria tecnológica y sostenibilidad energética puede servir. Esto, como parámetro para fortalecer capacidades institucionales en territorio ecuatoriano. Aunque no se anunciaron acuerdos específicos durante la reunión, ambas delegaciones manifestaron el interés de mantener mesas de trabajo y ampliar los canales de cooperación. Los participantes destacaron que el intercambio parlamentario permite identificar necesidades locales y adaptar proyectos a realidades regionales.

Siete décadas de cooperación bilateral

Mónica Orellana, secretaria general de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Asamblea Nacional, enfatizó que Ecuador y Alemania mantienen una relación de cooperación de más de siete décadas. Recordó que a lo largo de este período se han desarrollado iniciativas en educación, formación técnica, medio ambiente y fortalecimiento institucional. Orellana indicó que la continuidad de estas iniciativas ha permitido consolidar una agenda estable basada en resultados y confianza mutua.

Según los representantes parlamentarios, el encuentro de este martes constituye una etapa inicial para el fortalecimiento del diálogo estratégico entre los dos países. Las delegaciones acordaron mantener reuniones periódicas y promover espacios de intercambio con actores públicos, privados y académicos. El Grupo Parlamentario Ecuador–Alemania señaló que la cooperación interinstitucional contribuirá a enfrentar desafíos regionales. Especialmente en ampliar oportunidades económicas y reforzar los vínculos políticos con Alemania a largo plazo.