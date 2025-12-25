Ecuador y otros siete países felicitan a Nasry Asfura, declarado ganador de las presidenciales en Honduras

Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana felicitaron a Nasry Asfura, ganador de las elecciones presidenciales de Honduras.

Se unen para reconocer la victoria de Asfura

Lo hicieron en un único comunicado, en el que manifestaron su deseo de “trabajar conjuntamente en los temas que nos unen como países hermanos, en particular el comercio, la seguridad, la migración y el fortalecimiento de la democracia en la región”.

En la nota, las distintas carteras diplomáticas valoraron el “desempeño” del Consejo Nacional Electoral (CNE) en un contexto poselectoral marcado por lo que calificaron de “presiones”, después de que el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, así como el actual Gobierno hondureño presidido por Xiomara Castro, denunciaron fraude y “golpe electoral” por las demoras e interrupciones sufridas durante el escrutinio.

Así, resaltaron “la responsabilidad de su personal (del CNE) en todo el territorio nacional y el liderazgo demostrado por las consejerías en el cumplimiento de su mandato”. “Del mismo modo, destacamos la responsabilidad cívica mostrada por la ciudadanía al ejercer el sufragio y la paciencia con que esperó el escrutinio final, exhibiendo un encomiable compromiso con la paz y con la institucionalidad”, agregaron.

Esperan una transición pacífica

Los ocho gobiernos reiteraron su “solidaridad” con los hondureños. Además, manifestaron su “deseo de que la transición se desarrolle de manera pacífica y ordenada, contribuyendo al afianzamiento de la convivencia nacional”.

Por otra parte, han “saludado” el trabajo de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea. “Su acompañamiento, junto al de observadores nacionales, contribuyó a una revisión exhaustiva e imparcial del proceso”, detallaron.

El futuro ejecutivo de Honduras

Con la victoria de Asfura, el Partido Nacional regresa al poder ejecutivo tras cuatro años de mandato de Xiomara Castro.

Los pilares de su campaña se centraron en la descentralización de recursos, la generación de empleo masivo y el fortalecimiento de la infraestructura nacional.

Nasry Juan Asfura Zablah es un empresario de la construcción y político de 67 años. Miembro del conservador Partido Nacional, su trayectoria destaca por haber sido alcalde del Distrito Central (Tegucigalpa) durante dos periodos consecutivos (2014-2022). También se desempeñó como diputado del Congreso Nacional.

Se espera que en los próximos días se inicie el proceso de transición de mando.