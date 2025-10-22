Ecuatoriano Jefferson Cepeda renueva contrato con Movistar Team hasta 2028

El ciclista ecuatoriano Jefferson Cepeda firmó la ampliación de su contrato con el Movistar Team hasta 2028, confirmó el club español este miércoles 22 de octubre. Cepeda, de 27 años y destacado por sus actuaciones en montaña y carreras internacionales, refuerza con su continuidad la presencia de Ecuador en el máximo nivel del ciclismo profesional. La renovación forma parte de un paquete de contratos que garantizan estabilidad y liderazgo en la escuadra para las próximas temporadas.

Cepeda y su permanencia

Jefferson Cepeda arribó al Movistar Team en 2025 procedente del Caja Rural, donde había adquirido experiencia y mostró gran combatividad. A sus 27 años, el ciclista oriundo de Sucumbíos se ha convertido en uno de los elementos más regulares y destacados del conjunto español, con actuaciones constantes en pruebas de alto nivel y terrenos montañosos que exigen gran resistencia y habilidad.

Con la renovación hasta 2028, Cepeda obtiene un respaldo importante para continuar su crecimiento y consolidar la proyección del ciclismo ecuatoriano en el WorldTour, categoría máxima a nivel mundial. Su permanencia también reafirma el compromiso de Movistar Team de mantener un núcleo fuerte que combine juventud y experiencia.

Renovaciones clave en Movistar Team

Además de Cepeda, el equipo comunicó otras renovaciones significativas. El venezolano Orluis Aular firmó por el mismo período, hasta 2028, reforzando la presencia latinoamericana en la escuadra. En tanto, corredores veteranos como Jorge Arcas y Nelson Oliveira extendieron su contrato hasta 2027, aportando liderazgo y experiencia en ruta.

A su vez, el colombiano Nairo Quintana y el español Albert Torres permanecerán en el Movistar Team hasta 2026, consolidando la estructura de corredores con trayectoria y capacidad para competir en grandes vueltas y clásicas internacionales.

En la rama femenina, el Movistar Team confirmó la continuidad de su bloque con la brasileña Tota Magalhães hasta 2029, la campeona española Sara Martín con contrato vigente hasta 2028, y la francesa Aude Biannic hasta 2027. Esta renovación de jugadoras garantiza la estabilidad, así como el impulso de jóvenes talentos en el ciclismo femenino profesional.

Proyección del proyecto

La administración dirigida por Eusebio Unzué ha consolidado una estructura sólida que combina juventud, experiencia y liderazgo. Con esto planifica el presente y futuro del equipo de cara a las próximas temporadas. La apuesta por renovar a figuras clave, incluyendo al ecuatoriano Cepeda, evidencia la visión estratégica para competir con éxito en el WorldTour.

El Movistar Team se fortalece así como un referente del ciclismo mundial, manteniendo el equilibrio entre corredores emergentes y veteranos reconocidos. Su objetivo es conseguir resultados destacados en grandes vueltas, clásicas y etapas montañosas.