COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Polideportivo

Ecuatoriano Jefferson Cepeda renueva contrato con Movistar Team hasta 2028

Jefferson Cepeda extendió su vínculo con Movistar Team hasta 2028, consolidando su papel clave en el equipo español y el ciclismo mundial.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El ciclista ecuatoriano Jefferson Cepeda renueva contrato con Movistar Team.
El ciclista ecuatoriano Jefferson Cepeda renueva contrato con Movistar Team.
El ciclista ecuatoriano Jefferson Cepeda renueva contrato con Movistar Team.
El ciclista ecuatoriano Jefferson Cepeda renueva contrato con Movistar Team.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

jcmoreira@lamarea.ec

El ciclista ecuatoriano Jefferson Cepeda firmó la ampliación de su contrato con el Movistar Team hasta 2028, confirmó el club español este miércoles 22 de octubre. Cepeda, de 27 años y destacado por sus actuaciones en montaña y carreras internacionales, refuerza con su continuidad la presencia de Ecuador en el máximo nivel del ciclismo profesional. La renovación forma parte de un paquete de contratos que garantizan estabilidad y liderazgo en la escuadra para las próximas temporadas.

Cepeda y su permanencia

Jefferson Cepeda arribó al Movistar Team en 2025 procedente del Caja Rural, donde había adquirido experiencia y mostró gran combatividad. A sus 27 años, el ciclista oriundo de Sucumbíos se ha convertido en uno de los elementos más regulares y destacados del conjunto español, con actuaciones constantes en pruebas de alto nivel y terrenos montañosos que exigen gran resistencia y habilidad.

Con la renovación hasta 2028, Cepeda obtiene un respaldo importante para continuar su crecimiento y consolidar la proyección del ciclismo ecuatoriano en el WorldTour, categoría máxima a nivel mundial. Su permanencia también reafirma el compromiso de Movistar Team de mantener un núcleo fuerte que combine juventud y experiencia.

Renovaciones clave en Movistar Team

Además de Cepeda, el equipo comunicó otras renovaciones significativas. El venezolano Orluis Aular firmó por el mismo período, hasta 2028, reforzando la presencia latinoamericana en la escuadra. En tanto, corredores veteranos como Jorge Arcas y Nelson Oliveira extendieron su contrato hasta 2027, aportando liderazgo y experiencia en ruta.

A su vez, el colombiano Nairo Quintana y el español Albert Torres permanecerán en el Movistar Team hasta 2026, consolidando la estructura de corredores con trayectoria y capacidad para competir en grandes vueltas y clásicas internacionales.

En la rama femenina, el Movistar Team confirmó la continuidad de su bloque con la brasileña Tota Magalhães hasta 2029, la campeona española Sara Martín con contrato vigente hasta 2028, y la francesa Aude Biannic hasta 2027. Esta renovación de jugadoras garantiza la estabilidad, así como el impulso de jóvenes talentos en el ciclismo femenino profesional.

Proyección del proyecto

La administración dirigida por Eusebio Unzué ha consolidado una estructura sólida que combina juventud, experiencia y liderazgo. Con esto planifica el presente y futuro del equipo de cara a las próximas temporadas. La apuesta por renovar a figuras clave, incluyendo al ecuatoriano Cepeda, evidencia la visión estratégica para competir con éxito en el WorldTour.

El Movistar Team se fortalece así como un referente del ciclismo mundial, manteniendo el equilibrio entre corredores emergentes y veteranos reconocidos. Su objetivo es conseguir resultados destacados en grandes vueltas, clásicas y etapas montañosas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Para qué sirven las bolsas de gel de sílice de los productos nuevos y qué significa que cambien de azul a rosa

Emergencia por lluvias en Colombia: inundaciones y desbordamientos afectan a miles de personas

Liga de Quito busca frenar el invicto de Palmeiras y dar el primer golpe en las semifinales de la Copa Libertadores

CONAIE pone fin al paro y llama a la unidad indígena para la campaña por el “No” en la Consulta Popular

Ecuatoriano Jefferson Cepeda renueva contrato con Movistar Team hasta 2028

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Para qué sirven las bolsas de gel de sílice de los productos nuevos y qué significa que cambien de azul a rosa

Emergencia por lluvias en Colombia: inundaciones y desbordamientos afectan a miles de personas

Liga de Quito busca frenar el invicto de Palmeiras y dar el primer golpe en las semifinales de la Copa Libertadores

CONAIE pone fin al paro y llama a la unidad indígena para la campaña por el “No” en la Consulta Popular

Ecuatoriano Jefferson Cepeda renueva contrato con Movistar Team hasta 2028

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Para qué sirven las bolsas de gel de sílice de los productos nuevos y qué significa que cambien de azul a rosa

Emergencia por lluvias en Colombia: inundaciones y desbordamientos afectan a miles de personas

Liga de Quito busca frenar el invicto de Palmeiras y dar el primer golpe en las semifinales de la Copa Libertadores

CONAIE pone fin al paro y llama a la unidad indígena para la campaña por el “No” en la Consulta Popular

Investigación por presunta asociación ilícita deja seis detenidos, entre ellos tres funcionarios de la ATM en Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO