Ecuatoriano Jeremy Arévalo se incorpora al VfB Stuttgart y llevará el dorsal 25

El delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo, de 20 años, procedente del Racing Santander firmó con el VfB Stuttgart hasta el 30 de junio de 2031. Arévalo, nacido en Maliaño (España) pero internacional con Ecuador, llevará el dorsal 25 y participará en su primera sesión de entrenamiento el sábado 3 de enero de 2026, para reforzar el ataque del equipo que ocupa la sexta posición en la Bundesliga.

Desempeño de Arévalo

El club alemán activó la cláusula de rescisión del jugador. Arévalo debutó con el primer equipo del Racing en 2023 y ha disputado 40 partidos en Segunda División, anotando 9 goles. En la temporada 2025/2026, jugó 18 partidos, marcó 8 goles, completó 157 pases (81.8% de precisión), ganó 66 duelos (59.5%), realizó 11 regates exitosos (68.8%) y recibió 23 faltas. Su 47% de disparos a puerta terminaron en gol.

El director deportivo Fabian Wohlgemuth destacó: “Jeremy ya posee muchas cualidades que necesita un delantero y ha demostrado sus habilidades en Santander. Es joven y vemos mucho potencial en él que queremos desarrollar juntos”.

Despedida emotiva del Racing Santander

Arévalo publicó una carta de despedida: “Queridos racinguistas: No me resulta nada sencillo escribir estas líneas, pero ha llegado la hora de separar nuestros caminos. Hoy me toca despedirme del club de mi vida, el que me lo ha dado todo y me ha permitido ser profesional. Me marcho agradecido por lo vivido y convencido de que el Racing de Santander va a lograr el tan perseguido ascenso a Primera división. […] Hoy me toca decir adiós, pero tened por seguro que vaya donde vaya y esté donde esté siempre seré un racinguista más”.

El Racing emitió un comunicado: “Desde el Racing, club al que ha pertenecido Jeremy desde los nueve años de edad y donde ha escalado todos los escalones hasta el primer equipo, queremos desear al futbolista toda la suerte que se merece en sus próximos retos. ¡Gracias, Jeremy, estamos muy orgullosos de tu progresión y de cómo has defendido nuestro escudo todos estos años! El Sardinero siempre será tu casa”.

El entrenador José Alberto comentó: “Ante el traspaso de Jeremy el club poco más ha podido hacer, pero habla muy bien del trabajo que se ha hecho con el jugador durante todos estos años. Mi relación con Jeremy ha sido de padre e hijo prácticamente y ya le he dado la enhorabuena por todo lo que ha conseguido”.

Trayectoria internacional y contexto en la Bundesliga

Arévalo jugó tres partidos con la sub-18 de España, anotando un gol, antes de optar por Ecuador. Disputó cinco encuentros con la sub-20 ecuatoriana en el Sudamericano 2025 y debutó con la absoluta el 14 de noviembre de 2025 en el empate 0-0 ante Canadá.

Se convierte en el segundo ecuatoriano en la historia del Stuttgart, tras Carlos Gruezo (2014-2016), y el séptimo en jugar en la Bundesliga, siguiendo a Félix Borja (Mainz, 1 partido), Gruezo (87 partidos), Andersson Ordóñez (Eintracht Frankfurt, 4), John Yeboah (Wolfsburg, 2), Piero Hincapié (Leverkusen, 116) y Willian Pacho (Eintracht Frankfurt, 33).

El Stuttgart, en sexta posición con 26 unidades, reanuda la Bundesliga el 10 de enero de 2026 ante Bayer Leverkusen, donde Arévalo podría debutar. Arévalo declaró: “El VfB Stuttgart es un gran club que recientemente ha atraído la atención internacional. Tengo muchas ganas de conocer a mis nuevos compañeros y completar los primeros entrenamientos. Mis objetivos son integrarme rápidamente, seguir desarrollándome y ayudar al equipo para que podamos alcanzar el éxito juntos”.