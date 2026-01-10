COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Deportes
Fútbol

Ecuatoriano Jeremy Arévalo suma primeros minutos en la victoria de Stuttgart ante Bayer Leverkusen

Jeremy Arévalo debutó este sábado 10 de enero de 2026 con el VfB Stuttgart en la victoria 1-4 ante Bayer Leverkusen por la jornada 16 de la Bundesliga, ingresando desde el minuto 79 en el BayArena.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Jeremy Arévalo suma primeros minutos en la victoria de Stuttgart
Jeremy Arévalo suma primeros minutos en la victoria de Stuttgart.
Jeremy Arévalo suma primeros minutos en la victoria de Stuttgart
Jeremy Arévalo suma primeros minutos en la victoria de Stuttgart.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo, de 20 años, debutó este sábado 10 de enero de 2026 en la Bundesliga con el VfB Stuttgart durante la goleada 1-4 ante Bayer Leverkusen en el BayArena de Leverkusen, Alemania, por la jornada 16 del torneo, ingresando en el minuto 79 cuando el partido ya estaba definido, tras su fichaje procedente del Racing Santander a inicios de enero.

Desarrollo del encuentro

El VfB Stuttgart, dirigido por Sebastian Hoeneß, dominó el encuentro desde el primer tiempo. Jamie Leweling abrió el marcador a los 7 minutos y completó su doblete a los 45′. Maximilian Mittelstädt convirtió un penal a los 29′ y Deniz Undav estableció el 0-4 parcial a los 45+2′.

En el complemento, Bayer Leverkusen descontó a los 66 minutos mediante un penal ejecutado por Alex Grimaldo.

Ingreso de Arévalo

Con la ventaja amplia, Hoeneß dio entrada a Jeremy Arévalo en el minuto 79, reemplazando precisamente a Leweling, el autor de dos goles y figura del partido.

Durante sus 12 minutos en cancha (más tiempo añadido), Arévalo registró 100% de efectividad en pases (cinco toques de balón), recibió una falta y no tuvo oportunidades de remate, ya que el Stuttgart gestionó el resultado sin generar mayor volumen ofensivo.

Debut y fichaje

Jeremy Arévalo llegó al VfB Stuttgart el 2 de enero de 2026 tras el pago de su cláusula de rescisión por el Racing Santander. El atacante, nacido en España pero internacional con la selección absoluta de Ecuador desde noviembre de 2025, firmó contrato hasta 2031 y porta el dorsal 25. Previo al debut oficial, disputó minutos en un amistoso ante el FC Luzern el 5 de enero (victoria 3-2).

Con esta victoria, Stuttgart alcanzó 29 puntos y subió al quinto puesto de la tabla de la Bundesliga, empatado con Leverkusen (cuarto), consolidándose en la pelea por plazas europeas. El equipo suabo no vencía a Leverkusen desde abril de 2018.

El próximo compromiso del Stuttgart será el martes 13 de enero ante Eintracht Frankfurt en casa, donde Arévalo podría sumar más minutos en su proceso de adaptación a la liga alemana.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violencia en Montecristi: Ataque armado en el sector Los Artesanos deja una persona fallecida y otra herida

Luto en el fútbol: Barcelona SC despide a Mario César Jacquet, histórico estratega paraguayo

Ecuatoriano Jeremy Arévalo suma primeros minutos en la victoria de Stuttgart ante Bayer Leverkusen

Video: Así atropelló un conductor a delincuente que había asaltado al chofer de un auto en la vía Perimetral de Guayaquil

Cuáles son las ciudades con más oportunidades de trabajo en Estados Unidos para 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violencia en Montecristi: Ataque armado en el sector Los Artesanos deja una persona fallecida y otra herida

Luto en el fútbol: Barcelona SC despide a Mario César Jacquet, histórico estratega paraguayo

Ecuatoriano Jeremy Arévalo suma primeros minutos en la victoria de Stuttgart ante Bayer Leverkusen

Video: Así atropelló un conductor a delincuente que había asaltado al chofer de un auto en la vía Perimetral de Guayaquil

Cuáles son las ciudades con más oportunidades de trabajo en Estados Unidos para 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violencia en Montecristi: Ataque armado en el sector Los Artesanos deja una persona fallecida y otra herida

Luto en el fútbol: Barcelona SC despide a Mario César Jacquet, histórico estratega paraguayo

Video: Así atropelló un conductor a delincuente que había asaltado al chofer de un auto en la vía Perimetral de Guayaquil

Cuáles son las ciudades con más oportunidades de trabajo en Estados Unidos para 2026

Estos sectores productivos contribuyen mayoritariamente a la generación de empleo en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO