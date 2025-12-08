Éder Militão, del Real Madrid, fuera cuatro meses por lesión en el bíceps femoral izquierdo

Real Madrid CF confirmó este lunes 8 de diciembre de 2025 la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda del defensor Éder Militão, quien abandonó el partido liguero ante el Celta de Vigo en el minuto 24, para someterse a pruebas médicas que determinaron una baja de cuatro meses.

El parte médico oficial del club, emitido tras las pruebas realizadas en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, estima un período de recuperación de tres a cuatro meses, lo que deja al central brasileño fuera de la Supercopa de España en enero de 2026, la recta final de la fase de grupos de la UEFA Champions League y varios compromisos clave de LaLiga EA Sports.

Defensor brasileño

Militão, de 27 años, se lesionó en una acción defensiva al minuto 21 del encuentro de la jornada 15 ante el Celta, disputado el domingo 7 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu. En un esfuerzo por interceptar un pase largo hacia Pablo Durán, el jugador cayó al suelo visiblemente dolorido, sin poder apoyar la pierna afectada, y fue sustituido por Antonio Rüdiger.

Esta es la tercera lesión muscular que sufre Militão en la temporada 2025-26. Previamente, se perdió partidos de Champions League ante Kairat Almaty y Olympiacos, así como el liguero frente al Elche. Su historial incluye una rotura del ligamento cruzado anterior en agosto de 2023 y otra en la otra rodilla en 2024, limitándolo a solo 46 de 143 partidos oficiales desde entonces.

Crisis en la zaga madridista

La baja de Militão se suma a una extensa lista de defensores lesionados: Dani Carvajal (rodilla derecha, dos a tres meses), David Alaba (sóleo derecho), Ferland Mendy (bíceps femoral derecho), Dean Huijsen (molestias en la rodilla) y Trent Alexander-Arnold (recto anterior del cuádriceps izquierdo). Esto deja al Real Madrid con solo dos defensores disponibles de la primera plantilla: Rüdiger y el canterano Asencio.

Xabi Alonso, técnico del equipo desde mayo de 2025, enfrenta una temporada marcada por la fragilidad defensiva, con seis lesionados en esa línea. Tras la derrota 0-2 ante el Celta —goles de Williot Swedberg en los minutos 54 y 90+3—, el vasco reconoció en rueda de prensa: “La lesión nos ha trastocado los planes, estamos sufriendo bastante con las bajas, y esta es otra muy importante”. Además, el partido terminó con dos expulsados: Fran García (doble amarilla) y Álvaro Carreras.

El encuentro contra el Celta evidenció los problemas: el Madrid dominó el primer tiempo pero no concretó, y la segunda parte se rompió con la roja a García en el minuto 65, dejando al equipo con nueve jugadores al final. Celta, dirigido por Claudio Giraldez, sumó su primer triunfo en el Bernabéu en 20 años, escalando al décimo puesto con 19 puntos, mientras el Real Madrid se queda con 36 unidades, a cuatro del líder Barcelona.

Declaraciones de Xabi Alonso

En la sala de prensa, Alonso detalló el impacto: “Todos estamos enfadados, evidentemente. La lesión de Militão nos ha hecho daño y nos ha costado recomponernos anímicamente”. Sobre el plan de juego: “Nos han faltado cosas, la lesión nos ha trastocado los planes. Es una mala noticia, estamos sufriendo bastante con las lesiones”.

El técnico miró al futuro: “Hay que pasar página lo más rápido posible; son solo tres puntos y queda mucha Liga. El miércoles tenemos el partido de Champions contra el Manchester City para quitarnos este mal sabor de boca”. Ante el Alavés el 14 de diciembre, Alonso podría recurrir a mediocampistas como Fede Valverde o Eduardo Camavinga en posiciones defensivas, e incluso debutar a Joan Martínez del Castilla.

Militão, pilar de la zaga por su velocidad y anticipación, había jugado 13 partidos en LaLiga esta temporada, con 1 gol y 1 asistencia. Su ausencia complica la planificación para el choque de Champions del 10 de diciembre ante el City, donde el Madrid necesita puntos para avanzar en la fase de liga expandida.

La LaLiga 2025-26, con 20 equipos, se disputa hasta mayo de 2026, y el Real Madrid, sublíder al inicio de la jornada, suma 11 victorias, 3 empates y 1 derrota hasta ahora. La plaga de lesiones ha afectado el rendimiento, con un promedio de 2,5 goles encajados por partido en los últimos cinco encuentros.

El club no ha anunciado fichajes de emergencia para enero, pero la directiva evalúa opciones en el mercado invernal. Mientras, el cuerpo médico acelera la recuperación de Alaba y Rüdiger, con retornos estimados en las próximas semanas.