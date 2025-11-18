Édgar Lama renuncia a la presidencia del Consejo Directivo del IESS en medio de crisis de gabinete

Édgar José Lama von Buchwald presentó este martes 18 de noviembre su renuncia irrevocable como presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La salida se conoció 48 horas después del triunfo del “No” en las cuatro preguntas del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre.

A través de su cuenta en X, Édgar Lama anunció la decisión y afirmó que deja el cargo “con la tranquilidad de que los intereses de los afiliados seguirán vigilados y defendidos”. “Cierro mi ciclo en el IESS. Mi primer llamado es cumplir con el compromiso que asumí junto al presidente Daniel Noboa. En lo público no se trata de personalismos: uno pasa, pero el proyecto político permanece”, escribió.

Gobierno inicia proceso para designar nuevo titular del IESS

El Ejecutivo informó de inmediato que ya comenzó el trámite para incorporar al nuevo delegado presidencial, “garantizando la continuidad institucional y el fortalecimiento de los servicios que el IESS brinda a millones de ecuatorianos”. Édgar Lama había sido designado mediante Decreto Ejecutivo en mayo de 2025, en reemplazo de Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño, y su gestión se extendió por seis meses.

Durante ese período priorizó la regularización de pagos atrasados a prestadores externos y el abastecimiento de medicamentos en los hospitales de la Seguridad Social, realizando visitas personales a las principales casas de salud para coordinar la distribución y escuchar requerimientos de afiliados.

Cuestionamientos por glosa millonaria y presuntos conflictos de interés

En las últimas semanas, la Contraloría General del Estado determinó una glosa por 3′757.712 dólares contra el IESS por cobros indebidos de las empresas Teoton y Alboteoton S.A., prestadoras de servicios hospitalarios vinculadas al grupo familiar de Lama. El exfuncionario rechazó las acusaciones y las calificó como un intento de “manchar mi nombre y afectar la reputación construida con trabajo honesto”.

Organizaciones de jubilados y sectores sociales habían solicitado su destitución por presuntos conflictos de interés. Estos, derivados de su condición de nieto del fundador de la Clínica Kennedy (Guayaquil y Samborondón) y por su parentesco con el superintendente de Bancos, cuya autorización fue requerida para que pudiera asumir el cargo.

Lama regresa al entorno cercano de Noboa tras paso por Salud y Asamblea

Previo al IESS, Édgar Lama se desempeñó como ministro de Salud Pública. Además se desempeñó como asesor directo de Daniel Noboa cuando este presidió la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional. También ocupó cargos como asesor parlamentario, asesor legal de una empresa cementera y CEO de un hospital de especialidades.

Su renuncia se suma a al menos otras cuatro salidas de alto rango en el Gobierno en las últimas semanas. En un proceso de reconfiguración del gabinete tras el resultado del referéndum.