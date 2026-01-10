Edgar Perero: “Una vía importante para el desarrollo de Manabí, es la Manta – Portoviejo – Quevedo – Ambato

Aportar con proyectos de desarrollo productivos es una de las metas que tiene la Cámara de Construcción de Portoviejo.

Edgar Perero, quien asumió la presidencia del gremio en septiembre de 2025, dijo que se han unido con otros gremios para desarrollar proyectos que beneficien a la provincia de Manabí.

¿Cuál es la dinámica actual del sector de la construcción en Portoviejo?

El sector de la construcción es uno de los más importantes en la actividad económica de Portoviejo, que es una ciudad comercial, pero también tiene mucho trabajador en el campo de la construcción. El número de profesionales en la construcción de la ciudad también es importante. Nosotros tenemos más de 2.000 agremiados entre ingenieros civiles, eléctricos, mecánicos.

¿Cuál es la visión que impulsa como presidente del gremio?

Somos un gremio de profesionales que lógicamente, como dice nuestro nombre, tiene que ver con la construcción y nos interesa mucho el desarrollo de la ciudad en ese aspecto. Estamos viendo con buen criterio alguna inversión importante que está por realizarse aquí en la ciudad, como es el Capital Shopping en los terrenos del ex aeropuerto. Creemos que es una inversión, tal vez histórica y creemos que puede ser un disparador del desarrollo de la ciudad.

¿Qué impacto tendría esta obra en el empleo?

Se calcula que en la etapa constructiva serían 2.500 plazas de trabajo entre empleos directos e indirectos.

¿Qué sectores se beneficiarían de manera indirecta?

En el caso indirecto entra otro tipo de trabajo, como es la parte que da servicios de comida, hotelería, transporte. Todo eso se va a dinamizar.

¿Esta inversión privada podría atraer más proyectos a Portoviejo?

Sin duda alguna, porque es lo que hemos visto que históricamente sucede en otras ciudades del país y en otras ciudades del mundo. Cuando hay este tipo de inversiones son como negocios ancla, negocios que llaman al resto de inversiones.

¿En qué proyectos ha venido trabajando desde que asumió la presidencia del gremio?

Como Cámara de la Construcción, en estos meses hemos tenido reuniones con las otras cámaras de la producción. Estamos trabajando conjuntamente con la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, con los gremios productivos. Nos hemos agremiados en una nueva institución que es la COGREPROM, la Confederación de Gremios Productivos de Manabí.

¿Cuál es el objetivo de esta unión de los gremios?

El objetivo es que todos los gremios productivos trabajemos en conjunto. Porque porque estamos un poco separados, pero el sector de la construcción y el sector productivo necesitan trabajar de la mano para complementarse. Por ejemplo, en el transporte de mercadería, Ecuador tiene un déficit de vías que nos compete a nosotros como constructores.

¿Qué proyectos tienen?

Necesitamos vías más rápidas y dejar de pasar por los centros poblados, por lo menos el transporte de carga. Una vía importante que necesitamos para el desarrollo de la provincia, es la vía Manta-Portoviejo-Quevedo-Ambato, mejorando la ruta actual. Probablemente hay que rediseñar, eliminar curvas, bajar pendiente, pero que sea una vía apta para el trasporte y que podamos tener esa carga desde el centro de la Costa del Ecuador, y luego del centro del país (Sierra) que es altamente productiva.

¿Cómo gremio realizarán estudios para la vía o cuál sería el aporte?

Correcto, pero para eso, necesitamos primero la data y la base científica para poder proponer. Una vez teniendo toda la información, podemos hacer la propuesta en conjunto con los gremios de producción, a las instituciones encargadas de hacerlo.

¿Qué otros proyectos tiene como Cámara de la Construcción?

Siempre estamos dando capacitación profesional a nuestros agremiados, eso lo coordinamos con la academia. También estamos conversando para dar capacitaciones a los trabajadores de la construcción, a los que no tienen título.

Hay trabajos que se ejecutan pero se escapan de la revisión profesional. Hay trabajos pequeños, que muchas veces no están bien ejecutados y por muy pequeños que sean, si no están en la revisión de un profesional, por lo menos esa persona que lo ejecuta debe tener un conocimiento básico avanzado para que no ocurran problemas como el que tuvimos en el terremoto.