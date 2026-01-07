COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Europa

Edmundo González exige la liberación de su yerno tras un año encarcelado y asegura que “no es un caso aislado”

Desde España, Edmundo González exigió hoy la liberación de su yerno Rafael Tudares, quien cumple un año detenido "arbitrariamente" en Caracas.
Edmundo González, político opositor venezolano.
Edmundo González, político opositor venezolano.
Edmundo González, político opositor venezolano.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El venezolano Edmundo González, exiliado en España tras las elecciones de 2024, exigió este miércoles la puesta en libertad de su yerno, Rafael Tudares, que lleva un año encarcelado en Caracas.

Edmundo González denuncia que su yerno está detenido arbitrariamente

El político opositor lamentó en un vídeo difundido a través de redes sociales que “se ha cumplido un año desde la desaparición forzada” de su yerno. Añadió, que este “no ha contado con garantías procesales ni ha tenido acceso a una defensa privada o a atención médica adecuada”.

“Un año marcado por la ausencia de información, de garantías legales y de justicia”, aseveró, al tiempo que manifestó que “no es un caso aislado”. “Rafael forma parte de un patrón que afecta a cientos de personas en Venezuela, incluidas mujeres y niños, que son sometidos a detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y privación sistemática de derechos”, subrayó.

Rafael Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025.

Asimismo, alertó que “mientras existan estas prácticas, no será posible hablar de paz ni de democracia“. “Tampoco de garantías para nadie”, ha añadido. “Venezuela necesita verdad, justicia y libertad para todos”, aseguró.

La detención de Rafael Tudares

El abogado venezolano Rafael Tudares Bracho cumplió este 7 de enero de 2026 un año de detención. Su captura se produjo en Caracas, cuando hombres encapuchados lo interceptaron mientras trasladaba a sus hijos pequeños al colegio.

Su familia y la defensa legal calificaron el hecho como un secuestro y denunciaron que permaneció en situación de desaparición forzada durante meses.

En diciembre de 2025, a Tudares lo sentenciaron a 30 años de prisión por delitos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir. Esto, tras un proceso que la oposición describió como clandestino y sin derecho a la defensa privada.

A pocos días de la captura de Nicolás Maduro

Sus palabras llegan días después de la captura de Nicolás Maduro en el marco de un ataque perpetrado por Estados Unidos contra Caracas. Desde entonces, miembros de la oposición venezolana han asegurado que “quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país”.

González defiende su legitimidad como presidente electo del país latinoamericano e insta al Ejército a “cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024″, las últimas elecciones presidenciales, tras las que se autoproclamó ganador al no reconocer la victoria de Maduro.

Pese a ello, Delcy Rodríguez asumió formalmente como presidenta encargada del país sudamericano, ayer, 5 de enero de 2026.

