Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Negocios
Finanzas

Educación financiera infantil: así funciona un banco explicado para niños

Según programas educativos utilizados en varias escuelas, explicar estos conceptos mejora la relación temprana con el ahorro y la responsabilidad económica.
4 minutos de lectura
Conceptos básicos del sistema bancario para niños y familias. FOTO: Inteligencia Artificial.
Redacción ED.

Redacción ED.

Un banco es explicado a los niños por especialistas en educación financiera que, este año, buscan promover en escuelas y hogares una comprensión clara sobre qué es, para qué sirve y cómo funciona una cuenta donde se guarda el dinero, con el objetivo de fortalecer hábitos financieros desde edades tempranas.

Qué es un banco

Los bancos son instituciones que reciben, cuidan y administran el dinero de las personas. En el caso de los niños, comprender su función permite introducirlos en temas esenciales de educación financiera. Según programas educativos utilizados en varias escuelas, explicar estos conceptos mejora la relación temprana con el ahorro y la responsabilidad económica.

Estas instituciones ofrecen servicios básicos como depósitos, retiros, cuentas y otros productos financieros. Aunque operan bajo normas y regulaciones, su función principal para las familias sigue siendo brindar un lugar seguro para guardar dinero y facilitar operaciones cotidianas.

Para qué sirve un banco

Un banco sirve para proteger el dinero de pérdidas o robos, además de permitir que las personas accedan a él cuando lo necesitan. Para los niños, este concepto suele explicarse mediante comparaciones con una “alcancía más grande y segura”. Sin embargo, a diferencia de la alcancía tradicional, el banco registra cada operación y permite que el dinero crezca mediante intereses, dependiendo del tipo de cuenta.

Los bancos también prestan dinero a ciudadanos y empresas. Esto se presenta a los niños como un mecanismo mediante el cual las instituciones ayudan a otros a cumplir metas importantes, como estudiar, construir o emprender, siempre bajo acuerdos formales.

Qué es una cuenta bancaria

Una cuenta bancaria es el registro personal donde cada cliente guarda su dinero dentro del banco. En programas de aprendizaje financiero, este concepto se explica como un “bolsillo digital” que permite ordenar los ingresos y controlar gastos. Las cuentas pueden ser de ahorro o corrientes, y cada una cumple funciones específicas.

Para los niños, la cuenta de ahorro suele ser la más fácil de entender, ya que se relaciona directamente con guardar dinero para objetivos concretos. Estas cuentas, además, permiten visualizar cuánto se ha ahorrado y cuánto falta para alcanzar una meta.

Cómo se guarda el dinero en una cuenta

El proceso de guardar dinero en una cuenta bancaria se realiza mediante depósitos. En las explicaciones dirigidas a niños, esto se ilustra con ejemplos cotidianos: llevar a una sucursal los billetes recibidos por tareas o actividades escolares, o recibir transferencias digitales de los padres. En ambos casos, el monto queda registrado y disponible para futuras consultas.

Una vez depositado, el dinero permanece seguro dentro del sistema bancario. Las plataformas digitales permiten revisar el saldo desde computadoras o teléfonos móviles, lo que facilita que los niños aprendan a monitorear sus movimientos. Además, este registro evita errores y ayuda a formar hábitos financieros responsables.

Contexto y relevancia educativa

El interés por enseñar cómo funciona un banco ha aumentado en hogares y centros educativos. Organizaciones especializadas en educación financiera recomiendan abordar estos temas desde edades tempranas, ya que los niños desarrollan conciencia económica antes de los diez años. Comprender conceptos como ahorro, cuenta bancaria y seguridad del dinero mejora su capacidad para tomar decisiones en la vida adulta.

En algunos programas escolares, se utilizan simulaciones de cuentas de ahorro para que los estudiantes practiquen depósitos, retiros ficticios y administración de metas. Estas actividades buscan que los menores comprendan que el dinero debe administrarse con cuidado y planificación.

