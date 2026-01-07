Eitel Zambrano renuncia a la presidencia nacional del movimiento político CREO tras polémicas

El movimiento Creando Oportunidades (CREO) se ha quedado sin su presidente nacional tras la salida de Eitel Zambrano. El exlegislador anunció su decisión este martes, 6 de enero de 2026, mediante un comunicado oficial difundido en sus redes sociales. Eitel Zambrano calificó su postura como un acto de responsabilidad y coherencia política frente al contexto que atraviesa la organización.

La dimisión se produce apenas ocho meses después de que asumiera la dirección nacional en octubre de 2025. Según explicó Eitel Zambrano, la determinación busca evitar que interpretaciones sobre su vida personal afecten la imagen del movimiento fundado por Guillermo Lasso. El ingeniero exasambleísta enfatizó que el trabajo y la política deben mantenerse separados.

Contexto de la polémica que involucra a Eitel Zambrano

La salida de Zambrano ocurre una semana después de ser mencionado por la legisladora Jahaira Urresta. Se lo vinculó con supuestos pactos que generaron fricciones entre los líderes de ADN, CREO y el correísmo. En este marco, Eitel Zambrano reconoció que se han generado lecturas equivocadas sobre su entorno privado que están siendo utilizadas por adversarios políticos.

Específicamente, se ha mencionado la relación de Eitel Zambrano con la asambleísta Mónica Palacios, de la Revolución Ciudadana. Esta situación escaló tras la difusión de una fotografía familiar por parte de la legisladora Inés Alarcón, de ADN. Incluso el presidente Daniel Noboa intervino en la polémica mediante redes sociales, haciendo eco de publicaciones sobre la supuesta edición de imágenes.

Defensa de la ideología y principios partidarios

Pese a la controversia, Zambrano ratificó que CREO mantiene un papel firme en la lucha contra el correísmo. El exdirigente aseguró que la organización defiende principios fundamentales como la democracia, la libertad y el Estado de derecho. Eitel Zambrano insistió en que su renuncia es necesaria para no perjudicar el proyecto político que ha combatido históricamente la corrupción.

“Esta decisión responde a un acto de respeto personal”, apuntó Eitel Zambrano en su misiva dirigida a la militancia. El exasambleísta, que integró el periodo legislativo 2021-2023 disuelto por la muerte cruzada, reiteró que su salida es definitiva. Para Zambrano, la prioridad es que el movimiento continúe con su agenda nacional sin los ruidos mediáticos de los últimos días.

Sucesión en CREO tras salida de Eitel Zambrano

Tras la partida de Eitel Zambrano, el movimiento deberá iniciar un proceso de reestructuración interna de forma inmediata. De acuerdo con el régimen orgánico de CREO, la presidencia nacional debe ser asumida por Ana Belén Cordero. Al igual que Zambrano, Cordero se desempeñaba como vicepresidenta y fue parte del bloque legislativo en el periodo anterior de la Asamblea.

La organización política informó que seguirá trabajando al servicio del Ecuador a pesar de este cambio de mando. Con la salida de Eitel Zambrano, el partido busca cerrar este capítulo de cuestionamientos y fortalecer su estructura de cara al futuro. La transición liderada por Cordero marcará el nuevo rumbo de la directiva nacional tras la breve gestión de Eitel Zambrano.