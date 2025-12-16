Ejecución de obra pública en Ecuador alcanza el 72% en 2025

La ejecución de obra pública en Ecuador registró un avance significativo en 2025, aunque sin alcanzar el total asignado inicialmente. El presupuesto aprobado fue de USD 449 millones, pero el ritmo de gasto se intensificó recién en los últimos meses del año.

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, informó que hasta los primeros días de diciembre se ejecutó el 72 % del presupuesto anual, reflejando una aceleración en contratos y pagos durante el último trimestre.

Avance de la ejecución de obra pública en Ecuador

Durante el programa ‘De Lunes a Lunes’, transmitido el 15 de diciembre por Teleamazonas, Luque detalló que en 2025 el Gobierno adjudicó 37 obras nuevas. El monto contratado supera los USD 400 millones, enfocados en proyectos viales, logísticos y de seguridad.

El funcionario explicó que hasta noviembre la ejecución acumulada alcanzó USD 172 millones, pero en los primeros días de diciembre se sumaron USD 60 millones adicionales, lo que elevó el total ejecutado a USD 232 millones, según precisó.

Obras estratégicas y contratos ejecutados

Entre los proyectos destacados figura la Cárcel del Encuentro, considerada prioritaria dentro de la política de seguridad. El ministro sostuvo que la infraestructura penitenciaria ya concluyó su fase constructiva y entró en operación.

“Acabo de estar con el ministro del Interior, John Reimberg, y me dice que es USD 50 millones y está prácticamente culminada la obra […] ya está culminada, ya está operativa”, afirmó Luque durante la entrevista televisiva.

Ejecución de obra pública en Ecuador: inversión vial y proyectos regionales

En materia vial, el Gobierno destina USD 50 millones para el tramo Jujan–Buena Fe, parte del corredor Guayaquil–Quito. El objetivo es ampliar la carretera a cuatro carriles, con énfasis en seguridad y fluidez del tránsito.

En la región Austro, el ministro anunció una inversión prevista de USD 100 millones para la provincia del Azuay. De ese total, USD 36 millones ya se ejecutaron en el paso elevado de Monay, que conecta Cuenca con Azogues.