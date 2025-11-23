Ejércitos de Ecuador y Colombia asestan golpe conjunto al grupo terrorista “Comuneros del Sur”

Tropas del Ejército de Colombia, con apoyo coordinado del Ejército de Ecuador, ejecutaron una operación militar binacional en la vereda Tiuquer, municipio de Cumbal (Nariño). La operación dejó como resultado un guerrillero del Grupo Armado Organizado (GAO) “Comuneros del Sur” muerto en combate. También hay cuatro heridos y la incautación de armamento, municiones, entre otras evidencias.

El objetivo era degradar la capacidad operativa del grupo terrorista y bloquear su movilidad en la frontera común. La acción se desarrolló en el marco de las operaciones tipo Espejo de Vigilancia y Protección de Fronteras. En territorio colombiano, el Grupo de Caballería Mecanizado Nº 3 sostuvo un enfrentamiento con miembros del GAO. Lo mismo hicieron agentes del Batallón de Infantería Motorizada Nº 39 “Cazadores de los Andes” de Ecuador.

Colombia y Ecuador unen fuerza e información

El operativo se desplegó en la parroquia Santa María de la provincia del Carchi para controlar pasos no habilitados y evitar el repliegue del grupo hacia Ecuador. Entre el material incautado por las fuerzas colombianas figuran un fusil calibre 12, tres fusiles Galil 5.56 mm, un fusil Bushmaster y otro de modelo M16. También se hallaron 1.158 balas, un mortero artesanal, tres radios tipo escuadra, 30 proveedores para fusil, material explosivos y radios.

“Comuneros del Sur” es un GAO residual surgido tras la desmovilización de las antiguas FARC-EP que opera principalmente en Nariño y Putumayo. Estos grupos mantienen presencia transfronteriza con acciones de narcotráfico, extorsión y reclutamiento en sectores rurales de ambos países. Su accionar afecta directamente la seguridad de comunidades indígenas y campesinas en la cordillera andina colombo-ecuatoriana.

Impedir el ingreso de grupos armados ilegales

El Ejército Ecuatoriano informó que mantiene de manera permanente operaciones de control territorial en los sectores de Chilma Bajo y Santa María (Carchi). También se mantiene vigilancia en toda la línea fronteriza sur-occidental, con el propósito de impedir el ingreso de grupos armados ilegales. Esta es la segunda operación binacional de alto impacto registrada en 2025 entre ambos ejércitos en la frontera común.

En julio de año se registró un enfrentamiento en el sector de El Pan (Sucumbíos-Nariño) que dejó tres disidentes fallecidos. Las autoridades de ambos países destacaron la efectividad de la coordinación interagencial y el intercambio de información. La operación refuerza el compromiso de Ecuador y Colombia en la lucha contra el terrorismo transnacional y el crimen organizado en la frontera común de más de 580 kilómetros.