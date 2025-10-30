El actor ecuatoriano Danilo Carrera conducirá la transmisión en español del Miss Universo 2025

El actor ecuatoriano Danilo Carrera será el conductor principal de la transmisión en español del certamen Miss Universo 2025, junto a la actriz mexicana Jacky Bracamontes, en un evento de Miss Universe Organization.

La gala se realizará el 20 de noviembre en Tailandia, para coronar a la nueva representante de la belleza universal entre candidatas de más de 80 países, y se emitirá en vivo por Telemundo para audiencias hispanas en Estados Unidos y Latinoamérica.

Danilo Carrera y Jacky Bracamontes, una dupla ya probada

Danilo Carrera y Jacky Bracamontes han consolidado una dupla dinámica en la televisión hispana, destacando en transmisiones en vivo de alto perfil producidas por Telemundo. Su colaboración se centra en eventos de entretenimiento y belleza, donde combinan experiencia actoral con habilidades de conducción.

La primera vez que aparecieron juntos en pantalla fue el 5 de octubre de 2023, en el Watsco Center de Miami, Florida. Allí condujeron la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2023.

El 18 de noviembre de ese mismo año, desde el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda en San Salvador, El Salvador, la dupla presentó la 72ª edición de Miss Universo. Carrera y Bracamontes guiaron la coronación de Sheynnis Palacios de Nicaragua, con apoyo de comentaristas como Andrea Meza.

Mientras que en la 73ª edición de Miss Universo, celebrada el 16 de noviembre de 2024 en la Arena Ciudad de México, Carrera y Bracamontes repitieron como hosts de la transmisión en español por Telemundo.

Los elegidos de Miss Universe Organization

La Miss Universe Organization, que administra el certamen desde 1952, selecciona hosts con trayectoria en televisión hispana para maximizar el alcance global. Esto comprueba la influencia del actor ecuatoriano en la televisión hispana, tras casi doce años de carrera.

Danilo Carrera, de 36 años, inició su carrera en telenovelas como Relaciones Peligrosas de Telemundo y Grachi de Nickelodeon. Además, ha protagonizado éxitos como Sin rastro de ti, Hijas de la Luna y la reciente Sed de venganza.

Innovaciones y contexto global de Miss Universo 2025

En la edición 74 de Miss Universo participarán 134 candidatas de diversos países, siendo Nadia Mejía la representante de Ecuador.

El evento se desarrollará en Tailandia, donde se celebrarán competencias preliminares antes de la gala final del 20 de noviembre.

El certamen también contará con la candidata Miss Universe Latina, seleccionada mediante el programa Miss Universe Latina: El Reality, de Telemundo. Ese formato, presentado por Bracamontes, involucró a 30 candidatas latinas de Estados Unidos compitiendo por un cupo en la gala principal, enfatizando temas de inclusión y representación hispana.

El reality, con episodios semanales hasta julio, coronó como ganadora a Yamilex Hernández, de República Dominicana.