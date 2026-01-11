El actor Kwon Sang-woo regresa al icónico carrusel de ‘Escalera al cielo’ tras 22 años

El actor surcoreano Kwon Sang-woo sorprendió a sus seguidores al regresar al emblemático carrusel del parque Lotte World Adventure, en Seúl, lugar donde se filmaron escenas clave del drama ‘Escalera al cielo’.

El evento, organizado como parte de la promoción de su próxima película ‘Heartman’, permitió que el intérprete de 49 años se reencontrara con el sitio que consolidó su fama internacional hace más de dos décadas, atrayendo a cientos de fanáticos y medios de comunicación.

Un reencuentro con el legado de ‘Escalera al cielo’

La jornada promocional contó con la participación de las figuras estelares de ‘Heartman’, incluyendo a Moon Chae-won, Park Ji-hwan y Pyo Ji-hoon.

Durante la actividad, Kwon Sang-woo recordó con nostalgia su paso por la producción de 2003. “Aquí grabé el proyecto más importante de mi vida. Ha pasado mucho tiempo”, afirmó,

La interacción incluyó un sorteo especial donde varios asistentes ganadores tuvieron la oportunidad de subir a la atracción junto al elenco principal.

El regreso al carrusel de Songpa-gu no fue casual, ya que este escenario es considerado un lugar de culto para los seguidores de la Ola Coreana (Hallyu). Fotografías y videos del encuentro se viralizaron rápidamente en redes sociales, destacando la vigencia del actor en la industria del entretenimiento.

Los protagonistas aprovecharon el espacio para invitar al público al estreno de su nueva cinta, programada para el 14 de enero.

Impacto histórico de ‘Escalera al cielo’

Emitida originalmente por la cadena SBS entre diciembre de 2003 y febrero de 2004, ‘Escalera al cielo’ marcó un hito en la televisión asiática. La serie alcanzó niveles de audiencia extraordinarios, registrando un 45,3% en su episodio final. La trama, que narraba la historia de amor y tragedia entre los personajes de Song-ju y Jung-suh, fue una de las piezas fundamentales para la expansión del contenido coreano en América Latina y Europa.

El drama se destacó por su capacidad de conectar con audiencias internacionales antes de la masificación de las plataformas de streaming. La narrativa del amor incondicional frente a la adversidad, junto con la química entre Kwon Sang-woo y su coprotagonista Choi Ji-woo, convirtió a la producción en un referente clásico del género.

El reciente evento en Lotte World reafirma la influencia duradera de estos relatos en la cultura popular global.

Detalles del estreno de ‘Heartman’

La nueva película de Kwon Sang-woo, ‘Heartman’, busca capturar la atención del público coreano tras el éxito de los dramas clásicos. El film explora las dinámicas de las relaciones modernas y marca el regreso del actor al género de la comedia romántica. Con este evento en el carrusel, la producción apeló a la memoria emotiva de los espectadores para generar expectativa antes de su llegada a las salas de cine en pocos días.

La elección de Lotte World Adventure como sede de la actividad subraya la importancia de los espacios físicos en la promoción cultural de Corea del Sur. 22 años después del fenómeno de ‘Escalera al cielo’, el lugar sigue siendo un punto de referencia para el turismo y el entretenimiento.