Hace 5 meses
Mundo
Latinoamérica

Guatemala: Alcalde de la localidad de Masagua fue asesinado durante desfile navideño

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó públicamente su rechazo al asesinato por medio de un mensaje en redes.
El alcalde de Masagua, localidad de Guatemala, Nelson Luciano Marroquín, murió tras ser víctima de un ataque armado.
El alcalde de Masagua, localidad de Guatemala, Nelson Luciano Marroquín, murió tras ser víctima de un ataque armado.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

El alcalde de Masagua, localidad de Guatemala, Nelson Luciano Marroquín, murió tras ser víctima de un ataque armado. El hecho ocurrió mientras participaba en un desfile navideño en la comunidad de Obero, ubicada en el departamento de Escuintla. Según reportes iniciales de medios locales, el funcionario se encontraba saludando a vecinos y conversando con su esposa. Individuos no identificados abrieron fuego contra él.

El ataque ocurrió en plena vía pública, en un evento que congregaba a habitantes de la zona como parte de las actividades previas a las celebraciones de fin de año. Diversos disparos alcanzaron al alcalde, quien recibió atención inmediata y lo  trasladaron a una casa de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, llegó sin signos vitales al área de emergencias debido a la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego.

Alcalde de Guatemala andaba con su esposa

Durante la agresión, uno de los guardaespaldas que acompañaba a Marroquín también resultó herido. Su estado de salud no había sido actualizado hasta el cierre de esta edición. Las autoridades locales iniciaron el levantamiento de evidencias en el lugar del crimen y activaron los protocolos de investigación para identificar a los responsables.

La reacción oficial no se hizo esperar. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó públicamente su rechazo al asesinato por medio de un mensaje en redes sociales. En su comunicado, manifestó su “completa condena” y aseguró haber instruido al Ministerio de Gobernación a actuar de manera inmediata para llevar a los responsables ante la justicia. El pronunciamiento agregó un llamado a redoblar esfuerzos para enfrentar la violencia.

Aumento de la violencia en Guatemala

A las muestras de repudio se sumó el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Sebastián Siero, quien también se pronunció mediante su cuenta de X. En su mensaje, afirmó que Masagua y Guatemala “han perdido a un gran hombre” y a un “excelente servidor municipal”. Además, exhortó al Ejecutivo a “poner un alto a la violencia que se vive en todo el país”, señalando la necesidad de acciones más contundentes ante la violencia.

El crimen del alcalde Marroquín se suma a una serie de hechos violentos que han marcado el panorama de seguridad en Guatemala, especialmente en departamentos del sur. Las autoridades continúan las investigaciones para establecer si el ataque tiene relación con su labor pública. Se puede deber a disputas locales o la actividad de grupos criminales que operan en la región.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones vinculadas al caso. La comunidad de Masagua permanece a la espera de resultados oficiales que permitan esclarecer este hecho que enluta nuevamente a la dirigencia local guatemalteca.

