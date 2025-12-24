El argentino Jorge Célico es el nuevo director técnico del Deportivo Cuenca

El técnico argentino Jorge Célico, de 61 años, tomará las riendas de Deportivo Cuenca para la temporada 2026.

El anuncio lo realizó el club ‘morlaco’ la noche del martes 23 de diciembre de 2025, con un toque de celebración navideña.

“Una nueva ilusión comienza. Jorge Célico, es nuestro nuevo entrenador para la temporada 2026. Bienvenido al Expreso Austral”, fue el mensaje del equipo ecuatoriano.

La incorporación de Célico ha sido recibido con alegría por los hinchas del equipo de Azuay.

Jorge Célico está de vuelta

El argentino Jorge Célico ha marcado una huella profunda en el fútbol ecuatoriano, consolidándose como un referente en la formación y dirección técnica.

Su llegada al cuadro cuencano se da tras su salida del Club Sport Emelec en junio de 2025, donde apenas alcanzó un 35% de efectividad en 17 partidos.

Su trayectoria en Ecuador es extensa y exitosa:

Universidad Católica: Dirigió al “Trencito Azul” en varios periodos, logrando el ascenso a la Serie A y clasificaciones históricas a torneos internacionales.

Selección Nacional: Lideró la mayor hazaña de las juveniles de Ecuador, consagrándose campeón del Sudamericano Sub-20 en 2019 y obteniendo la medalla de bronce en el Mundial de Polonia ese mismo año.

Barcelona SC: Tuvo un paso en 2022, logrando ganar la primera etapa del campeonato nacional.

A pesar de su accidentada salida de Emelec, marcada por la inestabilidad institucional y fricciones con la dirigencia, Célico es valorado por su capacidad para potenciar jóvenes talentos. Ahora, el ‘Expreso Austral’ apuesta por su experiencia para recuperar protagonismo en la LigaPro.

Sobre Deportivo Cuenca

Célico asume el lugar de Norberto Araujo, entrenador argentino nacionalizado ecuatoriano.

El DT Araujo arribó en septiembre de 2024 y en total dirigió 52 partidos: ganó en 21 oportunidades, empató en 12 y perdió en 19.

En el año que está por iniciar, Deportivo Cuenca tendrá el reto de jugar la Copa Sudamericana, así como la LigaPro Serie A. Durante este 2025, el club cuencano terminó octavo en el torneo local.