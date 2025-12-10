El Athletic resiste ante el PSG de Willian Pacho y mantiene viva su batalla en la Champions League

El Athletic Club selló un empate sin goles ante el París Saint-Germain (PSG) en San Mamés y sostuvo su aspiración de avanzar a los cruces de la Champions League. El partido se desarrolló con una energía desbordante desde el inicio, con un equipo local decidido a competir cada balón y una grada convertida en un estímulo constante.

Durante la primera media hora, el cuadro de Ernesto Valverde impuso una presión agresiva que incomodó la salida gala. Esa propuesta permitió al Athletic instalarse con determinación en campo contrario. Una falta de Álex Berenguer rozó el gol y Nico Williams generó inquietud con su desborde.

El PSG respondió con mayor precisión en el manejo del balón. Vitinha asumió protagonismo en la creación y Kvaratskhelia encontró espacios por los costados. Antes del descanso, Unai Simón evitó el 0-1 ante Mayulu. Fue una acción decisiva.

PSG no pudo contra Athletic

En el segundo tiempo, el conjunto francés sometió a los locales. El pivoteo de Zaïre-Emery, la movilidad de Bradley Barcola y otro remate de Senny Mayulu exigieron al portero del Athletic, que firmó una de sus mejores jornadas europeas. El larguero tras un disparo de Barcola volvió a sacudir a San Mamés.

Valverde reaccionó con tres cambios que alteraron la dinámica. El Athletic recuperó metros y, sin generar un volumen elevado de ocasiones, logró equilibrar el trámite. Berenguer y el juvenil Asier Hierro animaron un cierre vibrante, sostenido también por la fiabilidad de Unai Simón y la salvada final de Yuri en la línea.

El empate dejó al Athletic con cinco puntos y opciones intactas para clasificarse. El PSG llegó a 13 y aún debe asegurar su ingreso al Top 8.

Willian Pacho: una actuación firme

Willian Pacho completó un partido sólido en la zaga del PSG y se consolidó como una de las piezas más estables del equipo francés en San Mamés. El defensor ecuatoriano inició el duelo junto a Marquinhos y respondió con solvencia a los avances de Álex Berenguer, Gorka Guruzeta y los interiores rojiblancos. Mostró orden, lectura defensiva y un uso inteligente del cuerpo para cerrar espacios en un encuentro que exigió máxima concentración.

En el tramo final del primer tiempo, Pacho avanzó líneas conforme el PSG tomó el control del partido. Tras el descanso formó dupla con Illya Zabarnyi, pero mantuvo su liderazgo en la última línea. Cortó varios contragolpes del Athletic y anticipó con precisión para evitar jugadas profundas de Nico Williams.

El ecuatoriano completó los 90 minutos con un 91% de precisión en pases, dos duelos aéreos ganados, seis despejes y dos recuperaciones. Su actuación confirmó su regularidad en la élite.