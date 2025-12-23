COMUNIDAD POR USD 1
Seguridad
Crimen Organizado

Operativo militar en Buena Fe, tras un crimen, dejó un supuesto sicario neutralizado y 200 kilos de droga incautados

No se descarta una posible vinculación de los detenidos con varias estructuras de delincuencia organizada que operan en la zona.
El Bloque de Seguridad, a través de las Fuerzas Armadas, neutralizó a un presunto sicario la noche del lunes 22 de diciembre en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos.
El supuesto sicario fue neutralizado por personal militar tras un ataque armado que cobró una vida.

Redacción ED.

Redacción ED.

El Bloque de Seguridad, a través de las Fuerzas Armadas, neutralizó a un presunto sicario la noche del lunes 22 de diciembre en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. La operación se dio luego de que el individuo disparara contra un ciudadano, causándole la muerte. Posteriormente, el sospechoso, según las autoridades, disparó contra personal militar durante una intervención por lo que resultó neutralizado.

De acuerdo con el reporte institucional, el hecho se produjo durante una operación de control y respuesta a un evento violento registrado en el sector. Tras el ataque armado que dejó una persona fallecida, el presunto responsable abrió fuego contra efectivos militares que acudieron al lugar. Aquello derivó en su neutralización en el marco del uso legítimo de la fuerza, conforme a los protocolos establecidos.

El crimen y posterior operativo se dio en Buena Fe

Posteriormente, las Fuerzas Armadas obtuvieron información adicional en el sector Los Nogales, lo que permitió la ejecución de un allanamiento en un inmueble presuntamente vinculado a actividades ilícitas. Como resultado de esta intervención, el personal militar logró la aprehensión de tres ciudadanos. También se logró la incautación de varios indicios relevantes para las investigaciones en curso.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Ministerio de Defensa informó que durante el operativo se decomisaron 20 kilogramos de marihuana. También un vehículo Chevrolet Aveo Family y una motocicleta Suzuki. Los indicios quedaron a órdenes de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes. Por otra parte, los detenidos quedaron en manos de la Fiscalía para la formulación de cargos.

Los Ríos, una de las provincias más violentas

Las autoridades no han precisado, hasta el momento, la identidad del presunto sicario neutralizado ni de los ciudadanos aprehendidos. Tampoco han detallado si estos registran antecedentes penales. Tampoco se ha informado sobre la posible vinculación de los hechos con estructuras de delincuencia organizada que operan en la zona.

La provincia de Los Ríos figura entre las más afectadas por la violencia en el país. De acuerdo con cifras oficiales, supera las 800 muertes violentas en lo que va del año. Este indicador refleja el impacto de delitos como el sicariato, el narcotráfico y otras actividades criminales asociadas al control territorial.

En este contexto, el Bloque de Seguridad, conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mantiene operativos conjuntos en distintos cantones de la provincia, con el objetivo de reducir los índices delictivos, decomisar armas y drogas, y capturar a personas vinculadas a hechos violentos. El Ministerio de Defensa ha reiterado que las operaciones militares se desarrollan en apoyo a la seguridad interna. (17)

