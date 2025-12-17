El campeón del Mundial de Fútbol 2026 recibirá $50 millones en premios

El Consejo de la FIFA, reunido este miércoles en Doha, aprobó una contribución financiera récord de 727 millones de dólares para repartir entre las selecciones participantes en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del 2026, con 50 millones para el campeón.

El arranque de la Copa del Mundo está previsto para el jueves 11 de junio de 2026, en Ciudad de México.

Premios para las Selecciones en el Mundial 2026

Según indicó la FIFA en su página web, la mayor parte de esta cantidad, 655 millones de dólares se repartirá en premios entre los 48 equipos participantes. Esto supone un aumento del 50 por ciento en comparación con la edición anterior en Catar en 2022, entonces con 32 equipos.

De este modo, el campeón del mundo recibirá 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón ganará 33 y el tercero 29. Además, cada combinado nacional clasificado para la Copa del Mundo recibirá 1,5 millones de dólares para cubrir los gastos de preparación.

“Esto significa que todas las Asociaciones Miembro participantes tienen garantizados cada una al menos 10,5 millones de dólares para su participación en el torneo del próximo año”, detalló el ente rector del fútbol mundial. Mientras que su presidente, Gianni Infantino, subrayó que este Mundial “también será pionero en cuanto a su contribución financiera a la comunidad futbolística mundial”.

Anuncian fondo de recuperación postconflicto

Por otro lado, en consonancia con el objetivo de la FIFA de promover los valores unificadores del fútbol, su Consejo aprobó la creación de un fondo de recuperación postconflicto, una medida a raíz del anuncio de Infantino en la Cumbre por la Paz de Sharm el-Sheikh (Egipto) del pasado mes de octubre de que el organismo tenía la intención de crear un mecanismo de apoyo para las regiones que han sufrido conflictos.

“Este instrumento financiero, que estará abierto a contribuciones de terceros y sujeto a una estricta supervisión, complementará las medidas ya implementadas en el marco del ‘Programa Forward’ de la FIFA y otras iniciativas de la FIFA”, indicó la asociación.

En los Juegos Olímpicos

El Consejo confirmó las plazas para cada confederación para el fútbol masculino y femenino en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

Así, a nivel femenino, aumentará de 12 a 16 las selecciones participantes. La UEFA contará con cuatro. La CONCAFAF con 3 más la de la anfitriona Estados Unidos; Asia y la CONMEBOL, con 2.5; África con 2 y Oceanía con 1.

En masculino, donde se mantienen los 12 equipos, la UEFA repartirá tres billetes. Asia, África y la CONMEBOL, 2; Oceanía, 1; y la CONCACAF 1, más la del anfitrión.

También se confirmó que la primera edición de la Copa del Mundo Femenina de Clubes se disputará del 5 al 30 de enero de 2028.

Sobre el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la edición más grande de la historia, con 48 selecciones participantes y 104 partidos. Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en Estados Unidos, Canadá y México. Es la primera vez que tres países coorganizan el torneo.

El partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, (México vs. Sudáfrica). La gran final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

El formato incluye 12 grupos de 4 equipos, con avance de los dos primeros y los ocho mejores terceros a dieciseisavos de final.Hay 16 sedes distribuidas en los tres países anfitriones.