El cantautor Andrés Cepeda regresa a Ecuador luego de dos años: Cantará en tres ciudades

El cantautor colombiano Andrés Cepeda visitará Ecuador en 2026 para presentar su gira ‘Nuestra vida en canciones’, un recorrido musical que celebra sus grandes éxitos y más de tres décadas de trayectoria artística.

Se trata del regreso del intérprete a tierras ecuatorianas luego de dos años, ya que en 2024 compartió escenario con su compatriota Santiago Cruz en un romántico show desarrollado en Quito.

Andrés Cepeda se presentará en tres ciudades ecuatorianas

En esta nueva oportunidad ante el público ecuatoriano, Cepeda dará tres conciertos en el mismo número de ciudades. Las fechas y lugares son los siguientes:

Guayaquil: Jueves, 9 de abril de 2026, en el Coliseo Voltaire Paladines (20h00).

Jueves, 9 de abril de 2026, en el Coliseo Voltaire Paladines (20h00). Quito: Viernes, 10 de abril de 2026, en el Coliseo General Rumiñahui (20h00).

Viernes, 10 de abril de 2026, en el Coliseo General Rumiñahui (20h00). Cuenca: Sábado, 11 de abril de 2026, en el Coliseo Jefferson Pérez (20h00).

La preventa de entradas inició el reciente 30 de noviembre, a través de puntos físicos y la web de Ticket Shows. Cabe mencionar que cada ciudad tiene sus propias localidades y precios.

En Guayaquil, están disponibles boletos para las localidades Cepeda Box $120, Palco $100, Vip Central $80, Vip $60, Tribuna Central $45 y Tribuna $40.

Para Quito, son las siguientes: Cepeda Box $120, Sillas Top Box $100, Butacas $80, Preferencia $60 y General $40.

Mientras que en Cuenca son: Cepeda Box $120, Preferencia $70 y General $40.

Un show lleno de éxitos y romanticismo

Con cinco Latín Grammy, 15 discos como solista y numerosos reconocimientos internacionales, Andrés Cepeda continúa consolidándose como una de las voces más influyentes de la música latina.

Esta es una de las giras más importantes de su carrera y, sin duda, uno de los momentos más emblemáticos fue su presentación en el Estadio El Campín de Bogotá, con la que celebró el lanzamiento de su álbum Bogotá.

Se trata de un recorrido musical que reúne éxitos de todas las etapas de su trayectoria, como ‘Besos Usados’, ‘Lo Mejor Que Hay En Mi Vida’, ‘Día Tras Día’, ‘Te Voy a Amar’, ‘Por el Resto de Mi Vida’, ‘Déjame Ir’ y más.

El espectáculo que llegará a Ecuador destaca por la profunda conexión emocional que el artista establece con su público, generando gran expectativa entre sus fans.

La trayectoria de Andrés Cepeda incluye giras completamente sold out (agotado) en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, donde ha conquistado a audiencias diversas gracias a su sensibilidad musical, autenticidad y capacidad para conectar de manera genuina con los asistentes. Estos recorridos internacionales han fortalecido el vínculo con sus seguidores de todas las edades.