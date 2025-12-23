COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Justicia

Capitán Diego Peñaherrera, exjefe de seguridad de la esposa de Rafael Correa, será reintegrado a la FAE

En el análisis del caso, los jueces determinaron la vulneración de tres derechos constitucionales: la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho al trabajo.
El capitán Diego Peñaherrera, exjefe de seguridad de la esposa del expresidente Rafael Correa, será reintegrado a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
El capitán Diego Peñaherrera, deberá ser reintegrado a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
El capitán Diego Peñaherrera, exjefe de seguridad de la esposa del expresidente Rafael Correa, será reintegrado a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
El capitán Diego Peñaherrera, deberá ser reintegrado a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

