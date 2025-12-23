Capitán Diego Peñaherrera, exjefe de seguridad de la esposa de Rafael Correa, será reintegrado a la FAE

El capitán Diego Peñaherrera, exjefe de seguridad de la esposa del expresidente Rafael Correa, será reintegrado a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Esto se hizo oficial por disposición judicial, luego de un proceso legal que se extendió por doce años. La orden la emitió de manera oficial la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

La decisión se adoptó tras aceptar el recurso de apelación presentado por Peñaherrera, quien denunció haber sido objeto de persecución política durante el gobierno de Correa. El fallo deja sin efecto una resolución administrativa emitida en octubre de 2013 por el Consejo de Generales Subalternos de la FAE. Allí se negó su reincorporación pese a que la justicia había ratificado su estado de inocencia.

Diego Peñaherrera luchó por doce años

Según la resolución judicial, la Fuerza Aérea deberá reintegrar de manera inmediata al capitán Peñaherrera en un plazo máximo de 20 días. Lo debe hacer en el mismo grado que ostentaba al momento de su baja. Asimismo, se dispone que la institución militar le permita realizar de forma inmediata los cursos necesarios para acceder a los ascensos que le correspondan. Todo aquello conforme a las normas y reglamentos militares vigentes.

En el análisis del caso, los jueces determinaron la vulneración de tres derechos constitucionales: la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho al trabajo. No obstante, el Tribunal no ordenó el pago de los sueldos dejados de percibir durante los años en los que Peñaherrera permaneció fuera de la institución. Diego Peñaherrera formó parte del grupo de seguridad presidencial y se desempeñó como jefe de seguridad de Anne Malherbe, esposa del expresidente Rafael Correa.

Tribunal Penal de Napo lo declaró inocente de los cargos

Lo hizo durante un período de 18 meses, entre enero de 2007 y julio de 2008. Años después, en 2011, lo procesaron tras un informe de la Contraloría General del Estado por el presunto uso indebido de municiones. Aquello se dio, supuestamente en un polígono de tiro ubicado en la provincia de Napo. Pese a que el proceso judicial no contaba con una sentencia ejecutoriada, Peñaherrera fue dado de baja de la FAE.

Posteriormente, en 2017, un Tribunal Penal de Napo lo declaró inocente de los cargos formulados en su contra, resolución que ratificó en instancias superiores. A pesar de este fallo, la Fuerza Aérea negó su reincorporación en 2013, lo que motivó una prolongada disputa legal que culminó con la reciente sentencia favorable al exoficial. La Corte concluyó que las decisiones administrativas adoptadas en su contra carecieron de sustento legal suficiente.

Con esta resolución, el caso de Diego Peñaherrera se suma a otros procesos judiciales relacionados con exfuncionarios que alegaron vulneración de derechos durante procedimientos administrativos y disciplinarios en años anteriores. Uno de ellos y el más sonado es el del capitán de la Armada del Ecuador, Edwin Ortega, quien también sufrió su baja en la Presidencia de Correa. En el 2025 un fallo a su favor le permitió volver a la institución.