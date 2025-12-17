El Carmen: hallan sin vida a joven reportado como desaparecido desde hace una semana

Jordan Maikol Pobeña fue hallado sin vida el miércoles 17 de diciembre en una zona rural de El Carmen, luego de permanecer desaparecido por aproximadamente una semana, según confirmaron sus familiares.

El hallazgo ocurrió en un sector rural ubicado en la vía La Esperanza. Hasta ese lugar llegaron familiares del joven, quienes confirmaron la identidad del cuerpo.

De acuerdo con la versión de los allegados, el cadáver presentaba varios impactos de bala. Esta información fue señalada por la familia tras el reconocimiento.

La noticia puso fin a varios días de angustia. Durante ese tiempo, los parientes mantuvieron una búsqueda constante y pública.

Búsqueda marcada por la incertidumbre en El Carmen

Maikol había sido reportado como desaparecido desde hacía aproximadamente una semana. La familia perdió todo contacto con él sin explicación previa.

Según versiones familiares, el joven fue visto por última vez caminando por calles del cantón El Carmen. Desde entonces, no se obtuvo información concreta.

La desaparición activó llamados de ayuda. Estos se difundieron mediante redes sociales y medios de comunicación locales.

Hallazgo del cuerpo en zona rural de El Carmen

Tras varios días sin resultados, la confirmación del hallazgo generó conmoción. Amigos y allegados expresaron su pesar de forma reservada.

El cuerpo fue localizado en un área rural. Se trata de un sector con baja presencia de viviendas y extensas zonas abiertas.

Por decisión de los familiares, el cuerpo fue trasladado hasta la ciudad de Guayaquil. Allí se realizarían los procedimientos correspondientes.

Actuaciones posteriores y datos confirmados en El Carmen

Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre posibles responsables. Las autoridades no han emitido pronunciamientos públicos ampliados.

El caso se mantiene dentro de los registros de muertes violentas investigadas por las autoridades competentes.

Contexto de violencia y desapariciones en El Carmen

De acuerdo con antecedentes recientes, las zonas rurales del cantón han sido escenario de hallazgos similares en años anteriores. Estos hechos han reforzado la alerta comunitaria (31).