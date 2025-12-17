COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Tragedia

El Carmen: hallan sin vida a joven reportado como desaparecido desde hace una semana

En El Carmen, la búsqueda de un joven desaparecido terminó tras el hallazgo de su cuerpo en una zona rural, causando profunda conmoción familiar y social.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
El Carmen hallan sin vida a joven reportado como desaparecido desde hace una semana
El Carmen hallan sin vida a joven reportado como desaparecido desde hace una semana

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Jordan Maikol Pobeña fue hallado sin vida el miércoles 17 de diciembre en una zona rural de El Carmen, luego de permanecer desaparecido por aproximadamente una semana, según confirmaron sus familiares.

El hallazgo ocurrió en un sector rural ubicado en la vía La Esperanza. Hasta ese lugar llegaron familiares del joven, quienes confirmaron la identidad del cuerpo.

De acuerdo con la versión de los allegados, el cadáver presentaba varios impactos de bala. Esta información fue señalada por la familia tras el reconocimiento.

La noticia puso fin a varios días de angustia. Durante ese tiempo, los parientes mantuvieron una búsqueda constante y pública.

Búsqueda marcada por la incertidumbre en El Carmen

Maikol había sido reportado como desaparecido desde hacía aproximadamente una semana. La familia perdió todo contacto con él sin explicación previa.

Según versiones familiares, el joven fue visto por última vez caminando por calles del cantón El Carmen. Desde entonces, no se obtuvo información concreta.

La desaparición activó llamados de ayuda. Estos se difundieron mediante redes sociales y medios de comunicación locales.

Hallazgo del cuerpo en zona rural de El Carmen

Tras varios días sin resultados, la confirmación del hallazgo generó conmoción. Amigos y allegados expresaron su pesar de forma reservada.

El cuerpo fue localizado en un área rural. Se trata de un sector con baja presencia de viviendas y extensas zonas abiertas.

Por decisión de los familiares, el cuerpo fue trasladado hasta la ciudad de Guayaquil. Allí se realizarían los procedimientos correspondientes.

Actuaciones posteriores y datos confirmados en El Carmen

Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre posibles responsables. Las autoridades no han emitido pronunciamientos públicos ampliados.

El caso se mantiene dentro de los registros de muertes violentas investigadas por las autoridades competentes.

Contexto de violencia y desapariciones en El Carmen

De acuerdo con antecedentes recientes, las zonas rurales del cantón han sido escenario de hallazgos similares en años anteriores. Estos hechos han reforzado la alerta comunitaria (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO