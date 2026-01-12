El Carmen registra dos muertes tras asalto violento a camioneta en parroquia El Paraíso–La 14

Dos hombres, identificados como Miguel Ángel González Salazar, de 36 años, y Freddy Vinces González, fueron asesinados este lunes 12 de enero, cerca de las 11h00, en una vía rural de El Carmen, cuando sujetos armados los atacaron para robarles mientras se movilizaban en una camioneta Chevrolet DMax hacia la parroquia El Paraíso–La 14.

González, comerciante de cacao y palma, residía en la comunidad La 25. Vinces, conductor habitual del vehículo, vivía en La 30. Ambos salieron desde Patricia Pilar, cantón Buena Fe, en Los Ríos, hacia El Carmen, provincia de Manabí.

Según confirmaron testigos y fuentes policiales, el vehículo ingresó a la parroquia El Paraíso–La 14 bajo resguardo policial. El acompañamiento terminó minutos antes del ataque. Los ocupantes continuaron sin custodia.

Al llegar a un tramo cercano a la vivienda de González, una camioneta similar se aproximó. Desde su interior, sujetos armados abrieron fuego de manera reiterada. El ataque fue directo y fulminante.

El Carmen y el ataque armado en la vía rural

Las víctimas intentaron huir del vehículo. Sin embargo, los disparos los alcanzaron. Ambos quedaron tendidos en la cuneta, a pocos metros de la camioneta.

Personal policial acudió tras recibir alertas de moradores. Los cuerpos permanecieron bajo custodia hasta el levantamiento legal. Peritos de Criminalística fijaron indicios balísticos y rastros de la escena.

Los atacantes huyeron con rumbo desconocido. No se precisó aún qué objetos fueron robados.

Tres equipos de investigación se activaron en El Carmen. Agentes de la Dinased y de la Policía Judicial recopilan testimonios. También revisan cámaras en accesos rurales y carreteras cercanas.

Moradores lograron retener a dos sospechosos tras una persecución. La comunidad reaccionó con tensión. Hubo intentos de linchamiento. La Policía intervino para evitar una tragedia mayor.

Los detenidos quedaron bajo custodia. La Fiscalía verificará su posible vinculación con el ataque armado.

Violencia en El Carmen y su entorno inmediato

La zona donde ocurrió el crimen conecta a Manabí con Los Ríos. Es una ruta usada por comerciantes de productos agrícolas. También ha sido escenario de robos y ataques armados.

Solo entre viernes y sábado, seis personas fueron asesinadas en la parroquia Santa María, cantón El Carmen. Las autoridades confirmaron esos casos y reforzaron los patrullajes.

La Policía Nacional informó que intensificará los operativos en El Carmen y zonas rurales. También pidió a la ciudadanía denunciar movimientos sospechosos.

La investigación sigue en curso. Las autoridades buscan a más implicados. El objetivo es esclarecer el doble crimen y frenar la escalada violenta en El Carmen (31).