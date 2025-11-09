El Centro de Revisión Técnica Vehicular estará concesionado por 25 años

Los propietarios de vehículos de Pedernales podrán realizar la revisión técnica vehicular sin salir del cantón. Esto, porque el viernes 7 de noviembre fue inaugurado el Centro de Revisión Técnica Vehicular (CRTV).

El acto contó con la participación de autoridades locales, concejales, técnicos y representantes de la ciudadanía, quienes destacaron el impacto de esta obra en la movilidad del norte de Manabí.

Un servicio moderno para los ciudadanos

Durante la apertura, Danny Mendoza, gerente general de PederVial, resaltó que este proyecto refleja el compromiso del alcalde y permitirá optimizar los procesos de revisión vehicular en el cantón.

Por su parte, el alcalde Manuel Panezo agradeció la confianza de la comunidad y explicó que el nuevo centro facilitará los servicios de matriculación y revisión para mototaxis, camiones, camionetas, vehículos livianos y otras modalidades de transporte.

El alcalde destacó que la obra cuenta con tecnología moderna y procesos eficientes, que también beneficiarán a los habitantes de Jama, Muisne, Chibunga de Chone y zonas cercanas.

Autoridades y participación ciudadana

En la mesa directiva participaron el alcalde Panezo, los concejales Jorge Sarchez, Santos Cedeño, Julio Farías, Katty Murillo y Felipe Gallardo, junto a Danny Mendoza y Omar Camacho, coordinador de Tránsito.

El representación de los conductores, José Palomeque señaló que esta obra es una inversión estratégica para el desarrollo local. Indicó que garantiza transparencia en los trámites y calidad en el servicio mediante tecnología de vanguardia.

También intervino el ciudadano Jorge Danilo Benavides, quien expresó su satisfacción al contar con este servicio en su cantón. “Durante años tuve que matricular mi vehículo en otros lugares. Hoy lo haré aquí, en Pedernales”, afirmó.

Obra concesionada y beneficios municipales

La construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular fue ejecutada por la empresa privada, tras una concesión municipal por 25 años. El municipio recibirá un 16 % anual de beneficio.

La estructura, que representó una inversión de alrededor de 500 mil dólares, busca fortalecer la modernización de los servicios públicos y la movilidad ciudadana.

El concejal Jorge Sarchez, presidente de la Comisión de Tránsito, explicó que con esta obra los ciudadanos ya no deberán viajar a otros cantones para matricular sus vehículos.

Pedernales se suma a los cantones con RTV

Con la apertura de este centro, Pedernales se une a la lista de cantones manabitas con revisión técnica vehicular autorizada. Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), hasta ahora, ocho cantones de Manabí cuentan con este servicio autorizado.

Entre ellos figuran Manta, Montecristi, San Vicente, Portoviejo, 24 de Mayo, Chone, Bolívar y Junín. La inauguración marca un nuevo paso para la movilidad en el norte de la provincia.