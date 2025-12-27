Chelsea, con el ecuatoriano Moisés Caicedo en cancha, sufrió remontada y derrota en su propio estadio

El Chelsea FC experimentó una derrota en casa por 1-2 frente al Aston Villa en un partido correspondiente a la Premier League. El centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo estuvo en el once inicial y jugó los 90 minutos. El encuentro, disputado en Stamford Bridge, vio cómo un doblete del delantero inglés Ollie Watkins revirtió el marcador inicial favorable a los locales. Reece James en el primer tiempo, puso adelante al Chelsea.

Esta derrota dejó al Chelsea en la cuarta posición provisional de la tabla, mientras que Aston Villa consolida su lugar en el top tres, acercándose a los líderes Manchester City y Arsenal. El partido inició con dominio del Chelsea, que se adelantó en el minuto 32 gracias a un gol de Reece James, capitán de los Blues. Él aprovechó un centro preciso para rematar de cabeza y poner el 1-0. Sin embargo, en la segunda mitad, el Aston Villa, dirigido por Unai Emery, mostró su resiliencia.

Chelsea cede puntos en condición de local

Ollie Watkins, ingresado como sustituto, igualó el marcador en el minuto 58 con un disparo ajustado al poste tras un contraataque veloz. Solo 21 minutos después, en el 79, Watkins completó su doblete con un cabezazo certero a pase de un compañero, sellando la remontada y el triunfo 2-1 para los visitantes. Moisés Caicedo, fichado por el Chelsea en 2023 por un récord de 115 millones de libras desde el Brighton, disputó los 90 minutos en el mediocampo.

El ecuatoriano, de 24 años, contribuyó con una actuación sólida en recuperación de balones, registrando un promedio de 7.5 en calificaciones recientes. Sin embargo, no pudo evitar la derrota de su equipo. En lo que va de la temporada 2025-26, Caicedo acumula un gol y dos asistencias en la Premier League. Destaca también destacando en métricas como distancia cubierta (promedio de 11 km por partido) y pases completados.

Aston Villa, uno de los contendientes al título

Por su parte, Ollie Watkins, de 30 años, eleva su cuenta goleadora a 16 tantos en la campaña 2024-25, consolidándose como el máximo artillero del Aston Villa. Su impacto como suplente en este duelo resalta la profundidad del plantel villano, que ha ganado siete partidos consecutivos en la Premier League. Este nuevo triunfo y la campaña positiva en este 2025 posiciona al Aston Villa como uno de los contendientes al título.

En el contexto de la temporada 2025-26, este resultado agrava la presión sobre el técnico del Chelsea, quien busca estabilizar al equipo tras un inicio irregular. Los Blues han ganado solo tres de sus últimos cinco encuentros en casa, contrastando con el Aston Villa, que suma once victorias en la liga. También mantiene una racha invicta en sus visitas recientes. El próximo compromiso del Chelsea será contra el Bournemouth, donde buscarán recuperarse, en tanto Aston Villa enfrentará a un rival directo en la tabla, Manchester City.