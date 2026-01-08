COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Ciclismo

Simon Yates anuncia su retiro del ciclismo profesional tras ganar el Giro de Italia 2025

El triunfo en el Giro de Italia 2025 representó el punto culminante de su trayectoria durante las tres semanas de la competencia.
El ciclista británico Simon Yates, ganador del Giro de Italia 2025, anunció su retiro del ciclismo profesional.
El ciclista británico Simon Yates, ganador del Giro de Italia 2025, anunció su retiro del ciclismo profesional.
Redacción ED.

Redacción ED.

El ciclista británico Simon Yates, ganador del Giro de Italia 2025, anunció su retiro del ciclismo profesional. Dicha decisión la confirmó su agente deportivo a través de un comunicado oficial difundido por su entorno y su equipo. El anuncio se produce pocos meses después de haber logrado uno de los títulos más importantes de su carrera deportiva. Aquello marcó su despedida de la élite del ciclismo internacional.

Yates, de 32 años, explicó que la decisión responde a una evaluación personal y profesional tras más de una década compitiendo al más alto nivel. El corredor señaló que, luego de conquistar el Giro de Italia 2025, consideró cumplidos sus principales objetivos deportivos. Por tal manera optó por cerrar su etapa como ciclista profesional en plenitud competitiva.

Simon Yates apenas tiene 32 años de edad

El triunfo en el Giro de Italia 2025 representó el punto culminante de su trayectoria. A lo largo de las tres semanas de competencia, Yates se destacó por su regularidad en la montaña. También tuvo  una sólida defensa en las etapas contrarreloj y una estrategia efectiva junto a su equipo. Aquello le permitió vestirse con la maglia rosa y asegurar la clasificación general.

Simon Yates inició su carrera profesional en 2014 y desde entonces se consolidó como uno de los referentes del ciclismo británico en pruebas por etapas. A lo largo de su trayectoria obtuvo múltiples victorias en carreras del calendario WorldTour. También se mantuvo de forma constante entre los mejores escaladores del pelotón internacional.

Su equipo destacó profesionalismo y disciplina

Su estilo ofensivo y su rendimiento en grandes vueltas lo posicionaron como un competidor habitual en el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. El anuncio de su retiro generó reacciones en el ámbito deportivo, tanto de equipos como de corredores y organizaciones vinculadas al ciclismo profesional. Desde su equipo destacaron el profesionalismo y la disciplina de Yates durante su carrera.

La retirada de Simon Yates se produce en un contexto de renovación generacional dentro del ciclismo internacional, donde nuevos talentos emergen en las grandes vueltas. Su salida deja un referente menos en el pelotón, especialmente en las etapas de alta montaña, donde fue protagonista durante varias temporadas.

Tras confirmar su retiro, Yates no detalló cuáles serán sus próximos pasos fuera de la competencia profesional. Sin embargo, su nombre quedó asociado a una carrera marcada por la constancia y por haber alcanzado uno de los mayores logros del ciclismo de ruta. Entre ellos la victoria en el Giro de Italia 2025, título con el que cerró su etapa como ciclista profesional.

