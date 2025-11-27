COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Latinoamérica

El CNE de Colombia multa a la campaña del presidente Gustavo Petro por superar los topes de financiación en 2022

El Consejo Nacional Electoral de Colombia sancionó este 27 de noviembre de 2025 a los responsables de la campaña presidencial 2022 de Gustavo Petro.
El presidente colombiano Gustavo Petro.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia sancionó a los encargados de la campaña electoral en 2022 del presidente Gustavo Petro, no así a este último, por superar los topes de financiación en unos 5.300 millones de pesos (1,4 millones de dólares).

La de Petro es la primera campaña presidencial sancionada

Se trata de la primera vez que la máxima autoridad electoral de Colombia emite una sanción de este tipo contra una campaña presidencial.

La multa recayó en el que fuera el gerente Ricardo Roa, actual jefe de la estatal Ecopetrol, así como en la tesorera Lucy Aidee Mogollón y la auditora María Lucy Soto.

Asimismo, también se sancionó a los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica, dos de las fuerzas que conformaron la gran coalición denominada Pacto Histórico con la que Petro llegó a la Casa de Nariño.

“Es un entramado muy extraño. Es incoherente lo que están haciendo; me siento en la época de la gran persecución contra nosotros”, protestó la líder de Unión Patriótica, Aída Avella, en referencia al exterminio que sufrió el partido –unas 6.000 personas– desde finales de los ochenta hasta los principios del año 2000.

“No nos pudieron matar con tantas cosas y ahora vienen unas sanciones. A mí me hacen sentir otra vez en la gran persecución contra la Unión Patriótica”, remarcó Avella.

Lo que dice el CNE

El CNE estableció que los responsables de la campaña no informaron, entre otras, de las aportaciones de la Federación Colombiana de Educadores, de Unión Patriótica, así como de un pago por publicidad política en Caracol TV.

En consecuencia, el CNE multó a Roa, Mogollón y Soto con montos millonarios. Así como con cerca de 162.285 dólares a cada uno de los partidos señalados.

La campaña de Gustavo Petro

La campaña electoral de Gustavo Petro en 2022 se centró en reformas sociales progresivas, protección ambiental y la implementación del acuerdo de paz de 2016. Movilizó a sectores populares y urbanos, destacando temas de justicia social y cambio climático, en un contexto de descontento por la pobreza y la corrupción.

Esta registró gastos totales de 28.384 millones de pesos (7,6 millones de dólares) para la primera vuelta, cercanos al tope legal. Para la segunda vuelta, los gastos ascendieron a 1.646.386.773 pesos (441.891 dólares), según la rendición de cuentas ante el CNE.

Sin embargo, una investigación del CNE determinó que la campaña superó los topes de financiamiento en $5.300 millones de pesos (1,4 millones de dólares). Esto derivó en las actuales sanciones.

