El CNE de Honduras declara a Nasry Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2030

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras declaró formalmente este miércoles 24 de diciembre a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, como el ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre.

La proclamación, realizada en Tegucigalpa, pone fin a semanas de incertidumbre tras un proceso de escrutinio que reflejó una diferencia menor al 1% frente a su rival más cercano, con el objetivo de establecer el nuevo mando constitucional para el periodo 2026-2030.

La victoria de Nasry Asfura

La resolución oficial fue emitida por el Pleno de Consejeros del CNE, detallando que la elección responde a la “voluntad mayoritaria del pueblo hondureño”. Según el documento, el ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah asumirá la presidencia constitucional el 27 de enero de 2026, concluyendo su mandato el mismo día del año 2030. La declaratoria se basó en los resultados finales del escrutinio ordinario, que alcanzó el 99,92% de las actas procesadas.

El candidato oficialista, conocido popularmente como “Papi a la Orden”, logró captar un total de 1.479.822 votos, lo que representa el 40,27% del total de sufragios válidos. Con estas cifras, Asfura superó por un estrecho margen de aproximadamente 27.026 votos a Salvador Nasralla, representante del Partido Liberal, quien obtuvo un 39,53% de los apoyos. En tercer lugar se ubicó la candidata del oficialismo actual, Rixi Moncada, con un 19,13%.

Sobre la elección y respaldo internacional

El proceso electoral hondureño de 2025 estuvo marcado por una alta polarización y un sistema de resultados preliminares que mantuvo al país en vilo durante casi un mes.

Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, contó con el respaldo explícito de figuras internacionales. Destacó el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó el proceso como una muestra de civismo democrático en la región.

A pesar de la proclamación oficial, el entorno político se mantiene tenso. El candidato Salvador Nasralla y sectores de la oposición han cuestionado la celeridad de la declaratoria, argumentando que aún existían inconsistencias en algunas actas del escrutinio especial. Sin embargo, la Misión de Observación Electoral de la OEA señaló que los resultados declarados reflejan la voluntad ciudadana y no identificaron elementos fraudulentos.

La reacción de Nasry Asfura

“Honduras, estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar“, festejó Asfura en un mensaje en la red social X, minutos después del anuncio. “Reconozco la gran labor realizada por las consejeras (del CNE) y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones”, agregó.

Por su parte, Nasralla denunció fraude y no reconoció el resultado electoral anunciado por el CNE. “Hay miles de actas con esta inconsistencia que ustedes pueden verificar personalmente en su celular o en su computadora (…). El problema se resuelve contando los votos que están en las urnas. No sigan engañando al pueblo”, denunció en sus redes sociales.

El futuro ejecutivo de Honduras

Con esta victoria, el Partido Nacional regresa al poder ejecutivo tras cuatro años de mandato de Xiomara Castro.

Los pilares de la campaña de Asfura se centraron en la descentralización de recursos, la generación de empleo masivo y el fortalecimiento de la infraestructura nacional.

Se espera que en los próximos días se inicie el proceso de transición de mando.