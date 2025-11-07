COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Elecciones

El CNE despliega mecanismos de votación inclusiva para la consulta popular y referéndum 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció medidas para asegurar la participación inclusiva en el Referéndum 2025. Entre ellas, plantillas Braille, el programa Voto en Casa y movilidad gratuita en Quito para personas con discapacidad.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
El CNE despliega mecanismos de votación inclusiva para la consulta popular y referéndum 2025. (CNE)
El CNE despliega mecanismos de votación inclusiva para la consulta popular y referéndum 2025. (CNE)
El CNE despliega mecanismos de votación inclusiva para la consulta popular y referéndum 2025. (CNE)
El CNE despliega mecanismos de votación inclusiva para la consulta popular y referéndum 2025. (CNE)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

web@eldiario.ec

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha establecido una serie de mecanismos dirigidos a facilitar la participación de personas con discapacidad en el próximo Referéndum y Consulta Popular 2025. Estas acciones buscan garantizar condiciones de accesibilidad y equidad durante el proceso democrático.

Herramientas para discapacidad visual

Para asegurar el derecho al sufragio de las personas con discapacidad visual, el CNE ha dispuesto la impresión de 9.558 plantillas Braille. Este material se distribuirá en las 4.779 Mesas de Atención Preferente habilitadas en los recintos electorales a nivel nacional. Estas mesas están destinadas a brindar atención prioritaria no solo a personas con discapacidad, sino también a adultos mayores, mujeres embarazadas y ciudadanos con niños en brazos.

El CNE pone a disposición programas de Voto en Casa y Asistido

En el marco del programa Voto en Casa, el CNE informó que 597 personas mayores de 50 años, con una discapacidad física igual o superior al 75%, ejercerán su derecho al voto desde sus domicilios el viernes 14 de noviembre.

Este proceso contará con acompañamiento técnico y medidas de seguridad pertinentes. Además, se mantiene la modalidad de votación asistida. Esto permite que personas con discapacidad o adultos mayores reciban apoyo de alguien de su confianza al momento de sufragar.

El CNE garantiza movilidad y comunicación inclusiva

En coordinación con el CONADIS y la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, el CNE ofrecerá movilidad gratuita en Quito durante la jornada electoral del domingo 16 de noviembre. Este servicio facilitará el traslado de personas con discapacidad desde sus domicilios hasta los recintos electorales y su retorno. Asimismo, el organismo electoral asegura que todos sus productos comunicacionales incluyen interpretación en lengua de señas ecuatoriana para fortalecer la inclusión.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El CNE despliega mecanismos de votación inclusiva para la consulta popular y referéndum 2025

La Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Interamericano de Desarrollo buscan fomentar el transporte eléctrico en Ecuador

Las Mujeres Ya No Lloran: la gira de Shakira conquista récords históricos

Migrantes ecuatorianos enfrentan varios riesgos con el alquiler de cuentas en aplicaciones de delivery

WhatsApp lanzará función para bloquear estafas y malware con un solo toque

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El CNE despliega mecanismos de votación inclusiva para la consulta popular y referéndum 2025

La Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Interamericano de Desarrollo buscan fomentar el transporte eléctrico en Ecuador

Las Mujeres Ya No Lloran: la gira de Shakira conquista récords históricos

Migrantes ecuatorianos enfrentan varios riesgos con el alquiler de cuentas en aplicaciones de delivery

WhatsApp lanzará función para bloquear estafas y malware con un solo toque

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Interamericano de Desarrollo buscan fomentar el transporte eléctrico en Ecuador

Las Mujeres Ya No Lloran: la gira de Shakira conquista récords históricos

Migrantes ecuatorianos enfrentan varios riesgos con el alquiler de cuentas en aplicaciones de delivery

WhatsApp lanzará función para bloquear estafas y malware con un solo toque

Levantan congelamiento de cuentas bancarias a colectivos sociales y dirigentes en Azuay

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO