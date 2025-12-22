COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Espectáculos
Farándula

El Compadre Calo será papá otra vez: así anunció Álex Plúas la noticia

El actor ecuatoriano Álex Plúas anunció en redes sociales que será padre por tercera vez junto a su novia Génesis Torrealba.
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El actor ecuatoriano Álex Plúas, de 41 años, anunció que será padre por tercera vez, tras confirmar que su novia, Génesis Torrealba, está embarazada, noticia que dio a conocer recientemente a través de redes sociales.

Anuncio en redes y mensaje personal

La noticia fue compartida por el actor mediante una serie de fotografías en las que aparece junto a su pareja, ambos con pijamas navideñas, mostrando ecografías del bebé. En la publicación, Plúas expresó su emoción y agradecimiento por esta nueva etapa familiar.

Gracias amor. A tu lado entendí que el amor también es paciencia, fuerza y fe. Después de tres años juntos, la vida nos regala el milagro más grande: nuestro hijo”, escribió el actor. En su mensaje también destacó los desafíos superados como pareja y la fortaleza de Torrealba durante el proceso.

Plúas no reveló el sexo del bebé ni las semanas de gestación, aunque señaló sentirse muy contento por esta nueva oportunidad en su vida personal.

Familia y trayectoria personal

El actor es padre de dos hijas fruto de una relación anterior, con quienes mantiene una relación cercana y a quienes suele mencionar y mostrar en distintos momentos de su vida. En su mensaje, Plúas subrayó que esta nueva experiencia llega en una etapa de madurez personal.

“A mis 41 años doy gracias por esta nueva oportunidad, por tu amor y por la familia que estamos formando”, añadió en la publicación, que recibió mensajes de felicitación por parte de seguidores y colegas del medio artístico.

Carrera artística y proyectos actuales

Álex Plúas es recordado por su personaje de Compadre Calo en la serie Mi Recinto, uno de los espacios de comedia más populares de la televisión ecuatoriana. En la actualidad, continúa activo como actor y creador de contenido, además de ser presentador del pódcast Un Show De Cache-T.

En su trayectoria también ha enfrentado episodios complejos. Hace más de seis años, el actor estuvo involucrado en un proceso legal tras ser acusado de causar un accidente de tránsito con resultado fatal. No obstante, el caso fue superado luego de que Plúas demostrara su inocencia, según registros judiciales y declaraciones públicas previas.

Nueva etapa

Actualmente, el actor se encuentra enfocado en su carrera artística y en el desarrollo de contenidos digitales, mientras celebra la llegada de su próximo hijo. El anuncio marca una nueva etapa familiar para Plúas y Torrealba, quienes han optado por compartir la noticia con su comunidad digital sin adelantar mayores detalles.

