El Consejo de Seguridad de la ONU convoca sesión de urgencia tras operativo militar de EE.UU. en Venezuela

El Consejo de Seguridad de la ONU, a pedido de Colombia y con apoyo de Rusia y China, se reunirá el próximo lunes en Nueva York para analizar el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, ante advertencias sobre su impacto en el derecho internacional.

La convocatoria de emergencia se confirmó tras el operativo denominado “Resolución Absoluta”, ejecutado por Estados Unidos en territorio de Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro. El organismo de 15 miembros ya había sesionado en octubre y diciembre por la escalada de tensiones entre Washington y Caracas, un antecedente inmediato que refuerza la relevancia del debate.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó preocupación por las implicancias del operativo. A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, advirtió que la acción podría sentar “un precedente peligroso” al considerar la falta de respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, que regula el uso de la fuerza entre Estados.

Desde Caracas, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, acusó a Washington de llevar adelante “una guerra colonial” con el objetivo de imponer un gobierno afín y facilitar el control de recursos estratégicos, entre ellos las mayores reservas de petróleo del mundo. También sostuvo que se habría vulnerado el principio de integridad territorial consagrado en la Carta fundacional del organismo.

Reacciones y posiciones oficiales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país “dirigirá Venezuela hasta lograr una transición segura, adecuada y juiciosa”, sin detallar los mecanismos de administración durante ese período. La declaración se realizó este sábado, un día después de confirmarse la captura de Maduro.

En paralelo, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, negó que se trate de un cambio de régimen. En un mensaje difundido en la red social X, señaló que “esto es justicia” y calificó a Maduro como “un dictador acusado e ilegítimo”, a quien vinculó con una organización narcoterrorista responsable de muertes de ciudadanos estadounidenses.

Las posiciones encontradas anticipan un debate intenso en el seno del Consejo. Colombia, solicitante de la reunión, argumentó la necesidad de preservar la estabilidad regional, mientras que Rusia y China respaldaron la convocatoria por considerar que el caso impacta en el orden multilateral y en los principios de soberanía.

Contexto regional y legal

El episodio ocurre en un contexto de creciente presencia militar de Estados Unidos en la región. En los últimos meses, Washington intensificó controles marítimos contra el narcotráfico frente a las costas venezolanas y del Pacífico latinoamericano, además de anunciar bloqueos a buques bajo sanciones, incluida la intercepción de dos petroleros con crudo venezolano.

En octubre, la administración estadounidense había justificado acciones previas apelando al artículo 51 de la Carta de la ONU, que reconoce la legítima defensa ante un ataque armado, siempre que el hecho sea informado de inmediato al Consejo de Seguridad. Este punto jurídico será central en la sesión prevista para el lunes.

La reunión buscará evaluar los hechos, escuchar a las partes y definir eventuales pasos del organismo, en un escenario que vuelve a colocar a Venezuela, a Estados Unidos y al sistema multilateral en el centro del debate global.