COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Migrantes

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

El Consulado de Ecuador en Nueva York y la Agencia en Queens celebraron el Día del Migrante. Una jornada gratuita de música y gastronomía unió a la comunidad este 18 de diciembre en Manhattan.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos.
El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos.
El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos.
El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

En el marco del Día Internacional del Migrante, el Consulado General del Ecuador en Nueva York, junto con la Agencia Consular en Queens, invitó a la comunidad ecuatoriana y latinoamericana a participar en una jornada de encuentro, cultura y convivencia que buscó reconocer el aporte de las personas migrantes y fortalecer los lazos comunitarios.

La actividad se realizó el jueves 18 de diciembre, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., en las instalaciones del consulado, ubicadas en el 800 de la Segunda Avenida, en Manhattan, segundo piso. El evento se dio de manera gratuita y estuvo abierto a toda la comunidad que quiso compartir una tarde de integración y celebración.

Un espacio para sentirse en casa promovido por el Consulado del Ecuador en Nueva York

Bajo el mensaje de “Celebremos juntos”, la jornada fue pensada como un espacio donde los migrantes puedan reencontrarse con sus raíces y, al mismo tiempo, compartir sus experiencias en el país de acogida. Música en vivo, danza tradicional y gastronomía típica formarán parte de la programación, creando un ambiente familiar y cercano que refleja la diversidad cultural del Ecuador.

Más allá del aspecto festivo, el evento busca generar un momento de reconocimiento colectivo. Para muchas personas migrantes, estas fechas representan una oportunidad para recordar el camino recorrido, los desafíos enfrentados y la importancia de la comunidad como red de apoyo, especialmente para quienes viven lejos de su país de origen.

Cultura, comunidad y encuentro

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de expresiones artísticas tradicionales que conectan con distintas regiones del Ecuador, así como de espacios de diálogo informal entre compatriotas. El componente comunitario fue uno de los ejes centrales del evento, ya que promueve la participación, el intercambio y el fortalecimiento de la identidad cultural en el exterior.

El Consulado ha señalado que este tipo de actividades forman parte de un esfuerzo continuo por acercar los servicios consulares a la comunidad y, al mismo tiempo, generar espacios donde las personas migrantes se sientan escuchadas, valoradas y acompañadas.

Información práctica y registro para el acto organizado por el Consulado del Ecuador en Nueva York

El evento es de acceso libre, pero los interesados tuvieron que registrarse previamente escaneando el código QR habilitado por la organización, con el fin de facilitar la logística y garantizar una mejor atención a los asistentes.

La invitación estuvo dirigida no solo a ciudadanos ecuatorianos, sino también a familiares, amigos y miembros de otras comunidades que se sumaron a esta conmemoración para conocer más sobre la cultura ecuatoriana en un ambiente de respeto y convivencia.

Con esta iniciativa, el Consulado del Ecuador en Nueva York reafirma su compromiso con la población migrante, destacando la importancia de la inclusión, la identidad y el sentido de pertenencia, valores fundamentales en una ciudad tan diversa como Nueva York. (04)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, frena renuncia del juez C.S.L. hasta que dicte sentencias pendientes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO