Paraguay y Estados Unidos firman acuerdo de seguridad que prevé despliegue de tropas estadounidenses

Paraguay y Estados Unidos firmaron un acuerdo histórico de cooperación en seguridad nacional que contempla el despliegue de tropas estadounidenses en territorio paraguayo. También habrá intercambio de información en tiempo real y el fortalecimiento de capacidades para combatir el terrorismo y el narcotráfico en América Latina.

El convenio se suscribió en Washington por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez. Esto en el marco de una reunión oficial orientada a profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad. El acuerdo permitirá enfrentar con mayor eficacia las operaciones de organizaciones como Hezbollah, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, informaron las autoridades de ambos países.

Despliegue de tropas hacia bases militares de Paraguay

Según lo informado tras la firma, el acuerdo establece mecanismos de cooperación que incluyen el despliegue de tropas del Pentágono. También el intercambio de inteligencia clasificada, el entrenamiento conjunto de fuerzas de seguridad y la provisión de tecnología especializada. Las acciones estarán coordinadas entre las autoridades paraguayas y distintas agencias estadounidenses.

El entendimiento se enmarca en una nueva agenda de Seguridad Nacional diseñada por Estados Unidos, que busca reforzar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo en América Latina. En ese esquema, Paraguay es considerado un socio estratégico para la implementación de operaciones conjuntas y el fortalecimiento del control regional.

Intercambio de información entre ambos países

De acuerdo con fuentes oficiales, la administración del presidente Donald Trump se comprometió a compartir información sensible con el gobierno paraguayo. También brindará capacitación a sus fuerzas armadas y de seguridad. Además, el acuerdo prevé la donación de equipamiento tecnológico destinado a mejorar las capacidades de vigilancia, análisis y respuesta ante amenazas criminales y terroristas.

El convenio también contempla la incorporación de personal del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) y del Pentágono a la embajada de Estados Unidos en Asunción. El objetivo es facilitar la coordinación operativa y el intercambio permanente de información entre ambos países.

Convenio y bajo coordinación con autoridades locales

Funcionarios de ambas delegaciones señalaron que el acuerdo se ajusta a los marcos legales vigentes y respeta la soberanía paraguaya, al tiempo que fortalece la cooperación bilateral en seguridad. El despliegue de tropas estadounidenses se realizará conforme a los términos establecidos en el convenio y bajo coordinación con las autoridades locales.

Con este acuerdo, Paraguay y Estados Unidos consolidan una alianza estratégica en materia de seguridad regional, orientada a enfrentar amenazas transnacionales mediante acciones coordinadas, intercambio de inteligencia y fortalecimiento institucional, en un contexto de creciente preocupación por el avance del crimen organizado y el terrorismo en América Latina.