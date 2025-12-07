Fin de la aventura mexicana: Sergio Ramos anuncia que no continuará en Monterrey

El defensa español Sergio Ramos anunció su salida del club Rayados del Monterrey, marcando el fin de su carrera en el fútbol mexicano. El anuncio se dio tras la eliminación en las semifinales del torneo Apertura 2025 ante el Toluca. La declaración se produjo en una entrevista televisiva, donde el jugador, de 39 años, confirmó que no renovará su contrato. Con ello cerró una breve pero intensa etapa en la Liga MX.

“Lo dejé bastante claro la semana pasada y, obviamente sí, es mi último partido”, expresó Ramos en la televisión mexicana. Esta decisión llega después de que el equipo cayera por un marcador global de 3-2 ante los Diablos Rojos del Toluca. Aquello frustró las aspiraciones de título en el cierre del año futbolístico. Ramos, multicampeón con el Real Madrid y la selección española, llegó al Monterrey en julio de 2025 procedente del Sevilla FC.

Sergio Ramos abandonará México en estos días

Durante su paso por los Rayados, el zaguero sevillano disputó un total de 27 partidos en la Liga MX, donde anotó seis goles, destacando su contribución ofensiva desde la defensa. Su rendimiento incluyó participaciones en torneos internacionales, como la Copa de Campeones de la Concacaf 2025. Allí jugó un partido y marcó un gol antes de la eliminación en octavos de final.

En la Leagues Cup, certamen que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS, Ramos intervino en dos encuentros, aunque el Monterrey quedó eliminado en la fase inicial. En el Mundial de Clubes, Ramos acumuló cuatro apariciones y un tanto, contribuyendo a que los Rayados avanzaran hasta los octavos de final. Estos logros, sin embargo, no bastaron para alcanzar las metas colectivas, cómo disputar una final en el Apertura.

Clubes de México buscan, figuras internacionales

A través de sus redes sociales, Ramos compartió un mensaje emotivo dirigido a la afición rayada: “La pena más grande fue no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre por vuestro apoyo”. Esta publicación, que rápidamente acumuló miles de interacciones, refleja el vínculo formado con los seguidores durante su estancia en México.

El contexto de esta salida se enmarca en la dinámica del fútbol mexicano, donde clubes como el Monterrey buscan reforzarse con figuras internacionales. Ramos, con una trayectoria que incluye cuatro Champions League, cinco Ligas españolas y dos Eurocopas con España, representaba un fichaje estelar para los Rayados. El equipo ha invertido en estrellas extranjeras en los últimos años para consolidarse como potencia en la Concacaf.

La no continuidad de Ramos deja interrogantes sobre el futuro del defensor, quien no ha especificado si se retirará definitivamente o explorará otras ligas. Mientras tanto, el Monterrey, dirigido por Fernando Ortiz, deberá reestructurar su zaga defensiva de cara al Clausura 2026. Fuentes del club no han emitido declaraciones oficiales sobre reemplazos, pero se espera un anuncio en las próximas semanas.