El defensor ecuatoriano Fricio Caicedo se incorporará al Royal Antwerp al cumplir la mayoría de edad

Royal Antwerp ha cerrado un acuerdo para fichar al defensor central ecuatoriano Fricio Caicedo, de 17 años y perteneciente a Liga de Quito, quien se incorporará al club belga en 2026 una vez cumpla la mayoría de edad el 17 de abril de ese año, según información confirmada por el periodista y scout César Mosquera.

El anuncio, difundido este 24 de diciembre de 2025, posiciona a Caicedo como una promesa con perfil similar al de su compatriota Willian Pacho, quien pasó por el Antwerp antes de llegar a clubes de élite europea. El motivo principal es la estrategia del club belga de invertir en jóvenes talentos sudamericanos para desarrollarlos y generar plusvalías.

Perfil y comparación con Willian Pacho

Fricio Caicedo, central zurdo de 1,88 metros de altura, ha destacado en las categorías formativas de Liga de Quito. Fuentes belgas y ecuatorianas lo describen como fuerte físicamente y con buena lectura defensiva. En el Royal Antwerp lo consideran el “nuevo Willian Pacho“, debido a coincidencias en posición, pie dominante y proyección.

Pacho, también ecuatoriano y zurdo, llegó al Antwerp en enero de 2022 procedente de Independiente del Valle. Durante su etapa en el club belga, disputó más de 50 partidos, contribuyó a la conquista de la liga y copa en la temporada 2022-2023, y posteriormente fue transferido al Eintracht Frankfurt y al Paris Saint-Germain, generando importantes ingresos para el Antwerp.

Caicedo realizó pruebas en Bélgica recientemente, incluyendo sesiones con el propio Antwerp, lo que facilitó el acuerdo.

Estrategia del Royal Antwerp en el mercado

El club de la Jupiler Pro League mantiene una política consolidada de captación de jóvenes sudamericanos. En años recientes, ha concretado ventas millonarias de jugadores como Willian Pacho, el argentino Gastón Ávila y el belga Arthur Vermeeren.

Esta enfoque permite al Antwerp competir en Europa mientras desarrolla talentos para su posterior traspaso a ligas mayores. La incorporación de Caicedo, prevista para julio de 2026, se enmarca en esta línea, aprovechando las regulaciones FIFA que impiden fichajes internacionales de menores de 18 años, salvo excepciones.

Fútbol ecuatoriano y exportación de talentos

Ecuador vive un momento de exportación creciente de jugadores jóvenes a Europa. Figuras como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y el propio Willian Pacho han abierto camino desde clubes como Independiente del Valle o Liga de Quito.

Fricio Caicedo forma parte de esta generación emergente, con participaciones en selecciones juveniles ecuatorianas. Su hermano también milita en las categorías inferiores del Antwerp, lo que podría facilitar su adaptación.

El acuerdo representa una oportunidad para que el defensor dé el salto a Europa en un club que ha demostrado ser una plataforma efectiva para el desarrollo profesional.

En resumen, el Royal Antwerp refuerza su vínculo con el fútbol ecuatoriano al asegurar a Fricio Caicedo para 2026, repitiendo un modelo que ya rindió frutos con Willian Pacho. Este movimiento subraya la visión a largo plazo del club belga en el mercado de transferencias internacionales.