Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

El distrito policial Manta suma 496 muertes violentas: Un hombre de 25 años fue asesinado en Los Esteros

Un nuevo hecho de sangre interrumpió la tranquilidad de la parroquia Los Esteros, en Manta, dejando como saldo una víctima mortal.
El ataque armado causó zozobra entre los ciudadanos.
El ataque armado causó zozobra entre los ciudadanos.
El ataque armado causó zozobra entre los ciudadanos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La noche de ayer, miércoles 17 de diciembre de 2025, un hombre fue asesinado a tiros en el callejón Santa María del barrio Jaime Chávez Gutiérrez, en la parroquia Los Esteros de Manta.

El ataque fue perpetrado por sujetos desconocidos que interceptaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. El móvil del crimen aún se encuentra bajo investigación por parte de las unidades especializadas de la Policía Nacional.

Detalles del ataque armado en Manta

La víctima de este nuevo sicariato fue identificada como Renato Alejandro López Morales, de 25 años de edad.

Según los informes preliminares recolectados en la escena, el suceso ocurrió cuando López Morales se encontraba en la vía pública. Los atacantes llegaron sorpresivamente y, sin mediar palabra, accionaron sus armas de fuego. Tras las detonaciones, los moradores del sector intentaron auxiliar a la víctima; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, se confirmó su fallecimiento de forma inmediata.

Identifican a cuatro de las siete víctimas mortales que dejó una masacre en zona céntrica de Portoviejo

Personal de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (DINASED) arribaron al sitio para realizar el levantamiento de indicios balísticos y coordinar el traslado del cuerpo al Centro Forense de Manta.

Los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda en las zonas aledañas para dar con el paradero de los responsables, aunque hasta el cierre de esta edición no se reportan personas detenidas.

Un sector marcado por la violencia

Los residentes del barrio Jaime Chávez Gutiérrez expresaron su creciente preocupación ante la inseguridad. Al callejón Santa María lo han catalogado como un punto crítico, debido a que en este mismo lugar se han registrado al menos cuatro crímenes previos. La recurrencia de hechos delictivos mantiene en alerta a las familias de la parroquia Los Esteros.

Además, los antecedentes de violencia en la zona son alarmantes. A pocos metros de esta escena del crimen,  anteriormente, ocurrió un atentado múltiple que dejó 3 personas fallecidas y 4 heridas.

Este historial refuerza la percepción de vulnerabilidad en el sector, que las fuerzas de seguridad patrullan frecuentemente pero donde los criminales siguen cometiendo muertes selectivas.

Cifras de criminalidad en el distrito Manta

Con este nuevo asesinato, la estadística de violencia en la zona costera continúa en ascenso. El distrito policial Manta, formado también por Montecristi y Jaramijó, suma un total de 496 muertes violentas en lo que va del año. Esta cifra refleja la compleja situación de orden público que enfrenta la provincia de Manabí, donde los sicariatos son la principal causa de decesos violentos.

Las autoridades locales han señalado que se encuentran trabajando en estrategias de intervención para frenar la escalada de criminalidad, especialmente en las parroquias con mayor incidencia de delitos graves. Mientras tanto, los familiares de López Morales aguardan el avance de las pericias judiciales para esclarecer las causas detrás de su muerte. (13).

