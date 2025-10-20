COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Ecuatorianos

El ecuatoriano Piero Hincapié supera su lesión y regresa a la convocatoria del Arsenal en Champions League

El defensa ecuatoriano fue confirmado por Mikel Arteta para el duelo del Arsenal ante Atlético de Madrid por la Champions, tras superar una lesión muscular que lo mantuvo ocho partidos fuera de competencia.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
El ecuatoriano Piero Hincapié supera su lesión y regresa a la convocatoria del Arsenal en Champions League
El ecuatoriano Piero Hincapié supera su lesión y regresa a la convocatoria del Arsenal en Champions League

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

fsalarzar@lamarea.ec

El defensa ecuatoriano Piero Hincapié vuelve a estar disponible para el Arsenal FC, tras superar una lesión muscular que lo mantuvo fuera de las canchas durante ocho partidos consecutivos entre club y Selección. Su regreso fue confirmado por el técnico Mikel Arteta, en la previa del partido de Champions League ante el Atlético de Madrid.

El encuentro se disputará este miércoles desde las 14h00 (hora de Ecuador), por la tercera fecha de la fase de liga del torneo europeo. Los ‘Gunners’, que vienen de vencer 2-0 al Olympiacos, buscarán consolidar su posición en la tabla ante un rival directo.

“(Hincapié) estará disponible. Creo que el partido contra el Fulham era un poco pronto para él. Pero tuvo otras dos sesiones de entrenamiento muy buenas y ahora está listo para jugar”, declaró Arteta en rueda de prensa.

Aunque el regreso del defensor tricolor representa una buena noticia, se espera que inicie en el banquillo. El italiano Riccardo Calafiori apunta a mantenerse como titular en la zaga central del conjunto londinense.

Hincapié con pocos minutos

Desde su llegada al Arsenal, Hincapié ha tenido escasos minutos. Solo ha jugado un minuto oficial, en el partido frente al Athletic Club de Bilbao por la Champions. Su adaptación física y el proceso de recuperación han retrasado su debut formal con los ingleses.

El zaguero, ex Bayer Leverkusen e Independiente del Valle, estuvo ausente en seis compromisos con su club y en dos amistosos con la Selección de Ecuador (ante Estados Unidos y México). Esa seguidilla de ausencias generó inquietud entre los aficionados, aunque ahora todo apunta a que su retorno está cerca.

Con el alta médica confirmada y el visto bueno del cuerpo técnico, Piero Hincapié podría sumar sus primeros minutos oficiales con el Arsenal en la Champions League, un escenario ideal para retomar confianza y ritmo competitivo. El defensor de 22 años espera consolidarse en el fútbol inglés, donde fue fichado como una de las apuestas a futuro de Arteta para fortalecer la defensa del equipo londinense. Hincapié puede así sumar minutos nuevamente en Champions.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Feriado en Portoviejo: Cifras de ocupación hotelera distarían de la realidad del sector hotelero, según integrante del gremio

La UTM es sede del la novena Convención científica Internacional que reúne a ponentes de 18 países

El ecuatoriano Piero Hincapié supera su lesión y regresa a la convocatoria del Arsenal en Champions League

Con Liga de Portoviejo, Juventud Italiana y Liga de El Carmen, los cruces de los clubes manabitas en octavos de final del Ascenso Nacional

Ahorrar en pareja sin conflictos: estrategias para lograr metas financieras comunes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Feriado en Portoviejo: Cifras de ocupación hotelera distarían de la realidad del sector hotelero, según integrante del gremio

La UTM es sede del la novena Convención científica Internacional que reúne a ponentes de 18 países

El ecuatoriano Piero Hincapié supera su lesión y regresa a la convocatoria del Arsenal en Champions League

Con Liga de Portoviejo, Juventud Italiana y Liga de El Carmen, los cruces de los clubes manabitas en octavos de final del Ascenso Nacional

Ahorrar en pareja sin conflictos: estrategias para lograr metas financieras comunes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Feriado en Portoviejo: Cifras de ocupación hotelera distarían de la realidad del sector hotelero, según integrante del gremio

La UTM es sede del la novena Convención científica Internacional que reúne a ponentes de 18 países

Con Liga de Portoviejo, Juventud Italiana y Liga de El Carmen, los cruces de los clubes manabitas en octavos de final del Ascenso Nacional

Ahorrar en pareja sin conflictos: estrategias para lograr metas financieras comunes

El método del 1%: la estrategia diaria para mejorar tus finanzas personales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO