El ecuatoriano Piero Hincapié supera su lesión y regresa a la convocatoria del Arsenal en Champions League

El defensa ecuatoriano Piero Hincapié vuelve a estar disponible para el Arsenal FC, tras superar una lesión muscular que lo mantuvo fuera de las canchas durante ocho partidos consecutivos entre club y Selección. Su regreso fue confirmado por el técnico Mikel Arteta, en la previa del partido de Champions League ante el Atlético de Madrid.

El encuentro se disputará este miércoles desde las 14h00 (hora de Ecuador), por la tercera fecha de la fase de liga del torneo europeo. Los ‘Gunners’, que vienen de vencer 2-0 al Olympiacos, buscarán consolidar su posición en la tabla ante un rival directo.

“(Hincapié) estará disponible. Creo que el partido contra el Fulham era un poco pronto para él. Pero tuvo otras dos sesiones de entrenamiento muy buenas y ahora está listo para jugar”, declaró Arteta en rueda de prensa.

Aunque el regreso del defensor tricolor representa una buena noticia, se espera que inicie en el banquillo. El italiano Riccardo Calafiori apunta a mantenerse como titular en la zaga central del conjunto londinense.

Hincapié con pocos minutos

Desde su llegada al Arsenal, Hincapié ha tenido escasos minutos. Solo ha jugado un minuto oficial, en el partido frente al Athletic Club de Bilbao por la Champions. Su adaptación física y el proceso de recuperación han retrasado su debut formal con los ingleses.

El zaguero, ex Bayer Leverkusen e Independiente del Valle, estuvo ausente en seis compromisos con su club y en dos amistosos con la Selección de Ecuador (ante Estados Unidos y México). Esa seguidilla de ausencias generó inquietud entre los aficionados, aunque ahora todo apunta a que su retorno está cerca.

Con el alta médica confirmada y el visto bueno del cuerpo técnico, Piero Hincapié podría sumar sus primeros minutos oficiales con el Arsenal en la Champions League, un escenario ideal para retomar confianza y ritmo competitivo. El defensor de 22 años espera consolidarse en el fútbol inglés, donde fue fichado como una de las apuestas a futuro de Arteta para fortalecer la defensa del equipo londinense. Hincapié puede así sumar minutos nuevamente en Champions.