El ecuatoriano Willian Pacho integra el Once Ideal de los Premios The Best FIFA 2025

El futbolista ecuatoriano Willian Pacho, defensa del París Saint-Germain (PSG), forma parte del once ideal masculino de la FIFA 2025, anunciado este martes en los premios The Best.

Este nuevo logro para el oriundo de Esmeraldas, de 24 años, llega tras coronarse campeón de la UEFA Champions League en mayo pasado. Meses después, ganó también la Supercopa de Europa, otro hito único para un jugador tricolor.

Así quedó el once ideal de The Best 2025 que integra Willian Pacho

El ser parte de esta alineación ideal, pone a Willian Pacho junto a mediáticas estrellas del fútbol mundial.

El team perfecto de este año está integrado de la siguiente manera:

Arquero: Gianluigi Donnarumma (Manchester City).

Defensas: Achraf Hakimi (PSG), Willian Pacho (PSG), Virgil Van Dijk (Liverpool ) y Nuno Mendes (PSG).

Mediocampistas: Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Vitinha (PSG) y Pedri (FC Barcelona).

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona) y Ousmane Dembélé (PSG).

Los logros del zaguero tricolor

El defensa ecuatoriano Willian Pacho ha marcado un hito al integrar el Once Ideal Masculino de los Premios The Best FIFA 2025, siendo el primer tricolor en lograrlo.

El central del Paris Saint-Germain fue reconocido por su temporada estelar a nivel internacional. Su principal aval fue la conquista de la UEFA Champions League, donde se consolidó como titular indiscutible.

La solidez defensiva, la precisión en la salida de balón y su liderazgo en la zaga central del PSG, sumado a sus actuaciones determinantes en partidos clave, convencieron a votantes para incluirlo entre los mejores defensores del mundo.

A sus 24 años, es considerado uno de los mejores centrales jóvenes del mundo. Además, se alista para disputar la Copa Mundial FIFA 2026, junto a la Selección de Ecuador. Sin duda será un año de desafíos y nuevo logros para el nacido en Quinindé.

¿Qué son los premios The Best?

Los premios The Best FIFA Football Awards son galardones anuales otorgados por la FIFA desde 2016 (primera ceremonia en 2017) para reconocer a los mejores en el fútbol mundial.

Se entregan en categorías como Mejor Jugador Masculino, Mejor Jugadora Femenina, Mejor Entrenador (masculino y femenino), Mejor Portero (masculino y femenino), Premio Puskás al mejor gol, Premio Marta al mejor gol femenino, Premio Fair Play, Premio a la Afición y los XI ideales.

Los votos se reparten equitativamente entre capitanes y entrenadores de selecciones, periodistas y aficionados.

Cabe destacar que el logro histórico de Willian Pacho subraya su ascenso a la élite mundial. Además, lo posiciona como el único representante sudamericano en la formación estelar.