El Ejército de Somalia abate a casi 30 terroristas y elimina a altos mandos en una semana clave.

Las autoridades gubernamentales del país africano han emitido un reporte detallado este jueves, confirmando un duro golpe a las estructuras insurgentes. El Ejército de Somalia ha logrado neutralizar a cerca de una treintena de integrantes de la organización Al Shabaab, grupo extremista que mantiene vínculos directos con Al Qaeda. Este resultado es parte de una vasta maniobra militar ejecutada en la región de Medio Sabelle, ubicada geográficamente al norte de la capital nacional, Mogadiscio, donde la tensión ha sido constante en los últimos tiempos.

La intervención militar se concentró específicamente en la zona conocida como Yabad Godane. Para llevar a cabo esta misión con éxito, las fuerzas locales actuaron en estrecha coordinación con sus “socios internacionales”, lo que permitió maximizar la efectividad del despliegue. Como resultado directo de esta acción conjunta liderada por el Ejército de Somalia, se confirmó la muerte de 29 personas vinculadas al grupo terrorista, además de la neutralización de recursos materiales claves para sus operaciones en la región.

Destrucción de logística y ataques aéreos de Ejército de Somalia

El balance oficial de la operación no se limita únicamente a las bajas humanas en las filas insurgentes. Durante la incursión, se logró la destrucción de varios vehículos y un arsenal de armas que, según las autoridades, estaban “destinados a ser utilizados en ataques terroristas contra civiles”. Con esta acción, el Ejército de Somalia asegura haber reducido de manera “significativamente” la capacidad operativa y logística que el grupo mantenía en esta área específica, dificultando sus futuros movimientos ofensivos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa somalí ofreció detalles sobre la táctica empleada durante el despliegue. La institución indicó que las Fuerzas Armadas ejecutaron sucesivos ataques aéreos durante el transcurso de la noche, golpeando posiciones estratégicas de Al Shabaab. En su comunicado, el Ministerio y el Ejército de Somalia han reafirmado su inquebrantable “compromiso de mantener las operaciones antiterroristas hasta que se garantice la paz y la estabilidad duraderas en todo el país“.

Cooperación internacional y cifras semanales

La importancia de la colaboración externa fue destacada por la cartera ministerial a través de los canales oficiales. Mediante un comunicado publicado en su perfil de la red social X, se aprovechó la ocasión para agradecer a los socios internacionales por “su continuo apoyo en la cooperación en materia de seguridad”. Este respaldo es fundamental para el Ejército de Somalia, ya que incluye el intercambio vital de Inteligencia y la facilitación operativa necesaria en la compleja lucha contra el terrorismo.

En un contexto más amplio, la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) ha proporcionado cifras que dimensionan la magnitud de la ofensiva actual. La entidad ha indicado que, sumando los distintos operativos de la última semana, se ha “eliminado” a alrededor de 135 terroristas en diversas zonas de la región de Medio Sabelle. Estas cifras reflejan la intensidad con la que el Ejército de Somalia está actuando para recuperar el control territorial y desarticular las facciones armadas.

Eliminación de objetivos de alto valor por parte del Ejército de Somalia

Dentro de este balance semanal, destaca una operación selectiva de gran importancia estratégica. Según la NISA, las fuerzas de seguridad consiguieron matar a dos altos mandos de la organización criminal. Los cabecillas abatidos fueron identificados como Abdulahi Osman Mohamed y Abdikarin Mohamed Xersi. Esta acción quirúrgica representa un éxito táctico para el Ejército de Somalia, al descabezar líneas de mando críticas dentro de la estructura del grupo insurgente en la zona.

El perfil de los abatidos subraya la relevancia de la misión. La agencia de inteligencia señaló que Abdulahi Osman Mohamed era considerado “uno de los líderes más importantes y peligrosos” dentro del organigrama del grupo terrorista. Su rol era fundamental, ya que operaba como el “cerebro de las unidades de atentados”. Tal era su peligrosidad que su cabeza tenía una recompensa de cinco millones de dólares, lo que lo convertía en un objetivo prioritario para el Ejército de Somalia.

Contexto de violencia y política de Estado

Estas operaciones se producen en un momento crítico, ya que el grupo Al Shabaab ha incrementado sus ataques en los últimos meses. Los insurgentes han llegado a tomar zonas situadas al norte de Mogadiscio, desafiando el control estatal. Ante este escenario, el Ejército de Somalia ha intensificado su respuesta, aumentando sus operaciones con el apoyo estratégico de clanes y milicias locales que se oponen al avance de los terroristas.

Toda esta ofensiva militar se enmarca dentro del plan gubernamental adoptado por el Ejecutivo. El presidente Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas, impulsa estas acciones. Bajo su mandato, el Ejército de Somalia busca cumplir con la promesa de erradicar la amenaza extremista, priorizando la seguridad nacional mediante una estrategia que combina fuerza militar y cooperación civil y extranjera para recuperar la estabilidad.